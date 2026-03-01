Georgina Rodríguez, la futura esposa de Cristiano Ronaldo, rompió el internet al compartir una glamurosa sesión fotográfica improvisada desde su lujoso avión privado, mientras llegaba a Italia para la Semana de la Moda de Milán.

La celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir varias fotografías en las que aparece ataviada sólo con un bralette negro de llamativo escote y medias negras con el logo de Gucci, muy al estilo Kim Kardashian.

Al conjunto le sumó un abrigo de pelo, zapatillas de tacón de aguja, lentes solares rectangulares y un bolso negro de la misma firma de lujo. También sumó su anillo de compromiso y joyería de diamantes.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya en medio y un sleek bun; su rostro se lució destacado con labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

En otra publicación, Georgia comparó su presente como influencer y estrella de televisión, además de ser prometida de Cristiano Ronaldo, con su pasado hace 10 años, como vendedora de Gucci en España, cuando el jugador estaba en las filas del Real Madrid.

En las imágenes, se ve a una Georgina de 22 años en la tienda de lujo, mientras que en la comparativa se aprecia asistiendo a uno de los exclusivos desfiles de la firma italiana durante la Semana de la Moda de Milán 2026.

La modelo Georgina Rodríguez volvió a presumir su estilo de vida de lujo después de que el jugador portugués fuera señalado como el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, consolidando aún más su imperio deportivo y empresarial. Aún por delante de Lionel Messi, considerado por muchos el mejor y más exitoso jugador de futbol del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Georgina compartió una serie de fotografías donde mostró la espectacular residencia familiar que compartirá con el astro después de casarse: una mansión de estilo minimalista completamente blanca, con alfombras color crema, mobiliario moderno y un enorme televisor que domina la sala principal. También dejó ver parte de la colección de autos deportivos de la pareja.

En una de las imágenes, la empresaria lució un bolso Hermès valorado en aproximadamente 20 mil dólares mientras posaba sobre el capó de uno de los vehículos de alta gama, reafirmando el glamour y la opulencia que caracterizan su vida en Medio Oriente.

La pareja de celebridades planea casarse durante este verano en Madeira, Portugal, después de que Ronaldo termine sus compromisos en el Mundial de Futbol 2026, que se disputará entre México, Canadá y Estados Unidos.

La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal, posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.