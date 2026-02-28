La modelo brasileña Alessandra Ambrosio dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al protagonizar una sesión fotográfica ataviada en lencería blanca.

La estrella de redes sociales, presumió su silueta de impacto moldeada por el ejercicio y deslumbró. El modelo de lencería consistió en bóxers y bra.

Como accesorio, únicamente llevó una cadena dorada. Dejó suelta y ondulada su cabellera castaña. Además, presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural, donde el protagonista fue el rubor sobre sus pómulos.

La estrella, que cuenta con 20.9 millones de seguidores en Instagram, subtituló su galería con una cita del novelista brasileño Paulo Coelho: “Es la posibilidad de tener un sueño hecho realidad lo que hace que la vida sea interesante”.

#AlessandraAmbrosio es una supermodelo brasileña conocida por su trabajo como uno de los ángeles de #VictoriasSecret desde 2004 hasta 2017. Destaca por su estilo boho y belleza explosiva. Ha trabajado con marcas de prestigio, siendo considerada una de las modelos mejor pagadas. pic.twitter.com/jt6C7vyG15 — Juanma de la Poza (@JuanmadelaPoza) February 27, 2026

Días antes, Alessandra posó en un bikini verde, de la colección de primavera de Lavarice. Demostró que a sus 44 años luce mejor que nunca.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja y su hijo Noah.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.