Para miles de trabajadores que buscan una oportunidad temporal en Estados Unidos, la visa H‑2B se ha convertido en una de las alternativas más accesibles y demandadas. Este programa permite a empresas estadounidenses contratar mano de obra extranjera para trabajos no agrícolas, sobre todo en sectores como construcción, hotelería, jardinería, paisajismo, manufactura y mantenimiento.

Una de las ventajas más atractivas del programa es que no requiere experiencia profesional previa ni títulos académicos, lo que lo convierte en una opción viable para personas que buscan mejorar su economía de manera temporal.

Las 10 ocupaciones más solicitadas con visa H‑2B y su salario

De acuerdo con datos de USCIS, estas son las ocupaciones que más trabajadores contrataron bajo la visa H‑2B, junto con su salario promedio por hora:

Carpintero: $15.58 dólares por hora

Albañil: $15.66 dólares por hora

Electricista: $18.52 dólares por hora

Plomero: $15.60 dólares por hora

Trabajador metalúrgico de refuerzo: $16.73 dólares por hora

Soldador: $18.87 dólares por hora

Operador de equipo pesado: $18.06 dólares por hora

Pintor: $12.80 dólares por hora

Instalador de tuberías: $17.05 dólares por hora

Trabajador de chapa: $17.66 dólares por hora

Aunque los salarios varían según el estado y el empleador, estas cifras representan un panorama general de lo que puede ganar un trabajador temporal bajo este programa.

¿Cómo obtener una visa H‑2B?

El proceso implica varios pasos que deben realizarse en orden y únicamente a través de empleadores certificados:

El empleador solicita una Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Presenta ante USCIS el Formulario I‑129.

Tras la aprobación, el trabajador llena el Formulario DS‑160, paga la cuota correspondiente y agenda su cita consular.

Es indispensable contar con:

Pasaporte vigente

Número de petición válido

Comprobante de pago

El solicitante acude al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para sus datos biométricos.

Finalmente, realiza la entrevista consular, donde se determina si la visa es aprobada.

Las solicitudes pueden ser rechazadas si el empleador no demuestra que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles. Además, USCIS y los consulados recalcan que ninguna persona debe pagar dinero a cambio de una visa; el trámite depende totalmente del empleador.

¿Dónde encontrar empleos con visa H‑2B?

Aunque el gobierno de Estados Unidos no publica vacantes específicas, sí mantiene una lista oficial de empleadores certificados por temporada.

También se pueden encontrar oportunidades mediante:

Ferias de empleo autorizadas.

Recomendaciones de trabajadores que ya han laborado con visa H‑2B.

Empresas reclutadoras legalmente registradas.

Para verificar que una oferta sea real, el gobierno estadounidense recomienda comunicarse a:

01‑800‑108‑4724

monterreyH2visas@state.gov

Esto ayuda a evitar fraudes, uno de los riesgos más comunes durante los picos de contratación.