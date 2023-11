Una joven latina se volvió viral en TikTok luego de contar la historia de cómo le negaron la visa americana, por un increíble error.

Claudia Taboada, una chica originaria de Perú, aseguró que vio todos los videos posibles sobre consejos para aprobar la cita en la Embajada estadounidense, pero todo falló y se la negaron.

“La Embajada me negó la visa americana”, contó la joven en un video desde el aeropuerto antes de tomar un vuelo de regreso a su casa, luego de que viajó para ir a la representación Estados Unidos en Perú.

Claudia afirmó que trató de hacer todo correctamente. Llegó temprano a su cita para la entrevista, llevó el mínimo de objetos y estuvo atenta a todas las indicaciones del personal en la Embajada.

También pasó por la toma de datos biométricos y luego llegó a la ventanilla para la entrevista con el oficial consular.

“Llevé muchísimos papeles extra y ninguno me lo pidieron. Los quise entregar y me dijeron que no era necesario”, dijo en el video en TikTok.





¿Qué le preguntaron en la entrevista de la visa americana?





Lo primero que le pidieron a la joven fue que explicara el motivo por el que quería viajar a Estados Unidos. “Quiero conocer Miami, sus playas y sus parques temáticos”, respondió Claudia Taboada.

También le preguntaron si era soltera, si tenía hijos y por el tiempo que llevaba trabajando en su empleo actual y ahí fue donde comenzaron los problemas. Al responder que tenía nueve meses de antigüedad, que era soltera y sin hijos, vio cómo cambiaba la actitud del agente consular.

El oficial también le cuestionó sobre la duración de las vacaciones que planeaba tener en Estados Unidos y si había viajado a otros países.

El agente también le preguntó con quién vivía actualmente y ella respondió que sola, pero cuando llenó la solicitud, en diciembre pasado, residía con su mamá y su hermano y fue lo que escribió en el Formulario DS-160.

“Tengo la dirección de Piura, pongo que vivo con mi mamá y mi hermano, pero actualmente vivo sola en Chiclayo por trabajo”, explicó Claudia Taboada. “Allí se me cayó la casa”, confesó en el video en TikTok.

¿Qué error cometió la joven para que le negaran la visa americana?





La equivocación de Claudia Taboada fue mostrar inconsistencias al dar respuestas diferentes a las que había puesto en el Formulario DS-160.

Esta acción pude ser el motivo por el que el agente consular determinó que podría representar un riesgo darle la visa de turista.

Luego de su experiencia, la joven peruana recomendó a los solicitantes que guarden el archivo o tomen capturas de las respuestas para leerlas antes de la cita para la visa de turista “o no van a acordarse como yo”, dijo.

Otro error que cometió, según contó, fue decir que se iría de viaje a Miami con su hermano, pero él no tiene visa y su cita está programada para enero de 2024.