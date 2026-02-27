¿Sabías que la licencia permanente está a mitad de precio para personas con INAPAM? Sí, puedes tramitarla con 50% de descuento de una forma fácil y rápida; las autoridades compartieron los requisitos que deben cumplir los adultos mayores, pensionados y jubilados para poder sacar este documento de manejo; chécalos y ve por tu licencia.

Actualmente, son algunos los estados que permiten obtener la licencia de conducir permanente: la Ciudad de México y Sinaloa ofrecen el documento a los conductores siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, no en todos los sitios otorgan un descuento, pero en este caso una entidad sí, y lo brinda a aquellos adultos mayores que cuenten con credencial INAPAM.

Sacar la licencia permanente a mitad de precio es un beneficio con el que se busca apoyar la economía de este sector de la población, reduciendo el costo del trámite que, en algunos casos, supera los mil pesos dependiendo del estado.

¿Quiénes pueden sacar la licencia permanente a mitad de precio?

Los adultos mayores, pensionados y jubilados de Tamaulipas son las personas que pueden tramitar la licencia de conducir permanente con un 50% de descuento; solamente deben presentar algunos documentos y hacer el pago correspondiente para que se les otorgue dicho documento.

Requisitos para sacar la licencia permanente a mitad de precio si eres adulto mayor, pensionado y jubilado

El gobierno de Tamaulipas señala en su página oficial, en la sección de trámites y servicios, que para sacar la licencia permanente con 50% de descuento por primera vez los interesados necesitan presentar los siguiente documentos:

Formato de SF001 debidamente llenado y firmado

Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz no mayor a 3 meses de antigüedad)

(recibo de agua o luz no mayor a 3 meses de antigüedad) Identificación Oficial con Fotografía (INE, Licencia de conducir, cédula profesional o pasaporte)

RFC

CURP

Constancia que acredite examen de manejo expedido por la Dirección de Tránsito

Correo electrónico y teléfono

Identificación de dependencia que acredite su afiliación al INAPAM y/o INSEN, de Jubilado o Pensionado.

Precio de la licencia permanente para adultos mayores, pensionados y jubilados

Los precios de la licencia permanente para adultos mayores varían de acuerdo con el tipo de vehículo que se conduce:

-Chofer Particular Permanente al 50%: $897 pesos(8.5 UMAs)

-Automovilista Permanente al 50%: $821 pesos (7 UMAs)

-Motociclista Permanente al 50%: $821 pesos (7 UMAs).

El pago se puede hacer en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, cheque o en la ventanilla bancaria.