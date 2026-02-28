El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incrementa las tarifas del servicio de processing premium del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Este ajuste responde a la inflación acumulada durante los últimos dos años y busca mantener el valor real del servicio expedito.

La nueva tabla de tarifas entra en vigor este 1° de marzo de 2026 y aplicará para todas las solicitudes mataselladas en esa fecha o después. Según el comunicado oficial, el incremento refleja la inflación registrada entre junio de 2023 y junio de 2025, periodo que USCIS tomó como referencia.

USCIS señaló que estos ajustes continuarán aplicándose de manera periódica “para compensar la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento premium”, además de fortalecer la operación interna.

Nuevas tarifas para el procesamiento premium

Los siguientes formularios experimentan un aumento y, para solicitar el servicio expedito, deben ir acompañados del Formulario I‑907:

1. Formulario I‑129 (clasificaciones H‑2B o R‑1).

Tarifa actual: $1,685

Nueva tarifa: $1,780

2. Formulario I‑129 (otras clasificaciones: E‑1, E‑2, E‑3, H‑1B, H‑3, L‑1A/L‑1B, O‑1/O‑2, P‑1/P‑1S, P‑2/P‑2S, P‑3/P‑3S, Q‑1, TN‑1/TN‑2, entre otras).

Tarifa actual: $2,805

Nueva tarifa: $2,965

3. Formulario I‑140 (EB‑1/EB‑2/EB‑3, incluidos NIW).

Tarifa actual: $2,805

Nueva tarifa: $2,965

4. Formulario I‑539 (F‑1/F‑2/J‑1/J‑2/M‑1/M‑2).

Tarifa actual: $1,965

Nueva tarifa: $2,075

5. Formulario I‑765 (OPT y STEM‑OPT).

Tarifa actual: $1,685

Nueva tarifa: $1,780

USCIS recordó que el procesamiento premium sólo puede solicitarse si su disponibilidad ha sido anunciada para ese beneficio migratorio. En caso de que una petición llegue con una tarifa incorrecta, será automáticamente rechazada.

Regla del matasellos y recomendaciones para evitar rechazos

La agencia aplicará estrictamente la regla del matasellos: toda petición enviada con fecha del 1 de marzo de 2026 o posterior deberá incluir la tarifa actualizada.

Para asegurar que la solicitud no sea devuelta, USCIS recomienda:

Verificar siempre los montos vigentes en el G‑1055 Fee Schedule.

Utilizar únicamente los métodos de pago autorizados.

Revisar que el formulario requerido sea elegible para premium processing.

USCIS advierte claramente: “Si no envía la tarifa correcta, rechazaremos su formulario.”

¿Qué garantiza el procesamiento premium?

El premium processing permite que USCIS acelere la respuesta a una solicitud dentro de los plazos establecidos para cada categoría. Si la agencia no cumple con el tiempo reglamentario, debe reembolsar la tarifa premium, aunque el caso continúa su trámite expedito.

Asimismo, USCIS señaló que los ingresos adicionales obtenidos con este ajuste se destinarán a:

Mantener el servicio de procesamiento premium.

Mejorar los tiempos y procedimientos de adjudicación.

Atender la alta demanda y reducir atrasos.

Financiar servicios de adjudicación y naturalización.