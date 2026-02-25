El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio un paso más en su intención de actualizar las reglas salariales aplicables a los programas de visa H‑1B y al proceso de certificación laboral PERM.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ya dio luz verde a la propuesta, lo que permitirá que el documento sea publicado oficialmente en el Registro Federal para comenzar a recibir retroalimentación del público.

Aunque los detalles específicos de la normativa aún no se han revelado, se anticipa que podría incluir un ajuste al alza en los salarios prevalecientes, lo que implicaría requisitos salariales mínimos más altos tanto para empleadores que contratan con visas H‑1B como en solicitudes de residencia permanente basadas en empleo.

De aprobarse tras el periodo de comentarios y el proceso formal de elaboración de reglas, estas modificaciones marcarían un cambio significativo en los estándares salariales de la solicitud de visa H-1B.

Esta modificación busca priorizar la asignación de visas a solicitantes con mayor nivel académico y mejores salarios, con el objetivo de "proteger los sueldos, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses".

La administración Trump dice que esta medida responde a años de críticas hacia el sistema actual, que se basaba en un sorteo aleatorio. "Era considerado vulnerable a abusos", señalan.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó:

“El actual proceso de selección aleatoria para los registros H‑1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses, quienes buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Para corregir estas prácticas, la nueva norma introduce un sistema de selección ponderada, que otorgará mayor probabilidad de ser elegido a quienes tengan salarios más altos y mayor cualificación profesional.

Según Tragesser, “la nueva selección ponderada servirá mejor al propósito del Congreso para el programa H‑1B y fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y más cualificados”.

Con el nuevo modelo, las solicitudes se clasificarán según el nivel salarial y la cualificación del candidato, aumentando las probabilidades para quienes representen mayor valor en el mercado laboral.

USCIS aclaró que, aunque se dará prioridad a los salarios más altos, “se mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores H‑1B de todos los niveles salariales”, garantizando diversidad en la fuerza laboral.

La norma entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará por primera vez en la temporada de registro para el año fiscal 2027. Esto significa que las empresas y profesionales interesados deben comenzar a prepararse desde ahora para cumplir con los nuevos criterios.

Esta modificación forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la integridad del programa de visas de no inmigrante H‑1B. Entre las medidas complementarias se incluye la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar $100,000 adicionales por visa como condición de elegibilidad, una política que busca desincentivar el uso indiscriminado del programa y garantizar que solo se soliciten perfiles altamente cualificados.