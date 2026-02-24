TE RECOMENDAMOS

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara informó que a partir del martes 25 de febrero reanudará sus actividades normales para trámites dey , luego de haber suspendido servicios por razones de seguridad.

También el Centro de Atención al Solicitante (CAS) retomará operaciones en su horario habitual.

¿Por qué se suspendieron las actividades?

El pasado 24 de febrero de 2026, la sede diplomática anunció la suspensión temporal de servicios rutinarios de visas y atención a ciudadanos estadounidenses, debido a operaciones de seguridad en curso tras los hechos violentos registrados en la región después de la muerte de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de sus redes sociales, el Consulado explicó que la medida respondió a interrupciones en traslados y condiciones de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Qué pasa con tu cita para visa del 23 de febrero, 24 de febrero y 25 de febrero?

El Consulado detalló lo siguiente:

  • Si tu cita es el 25 de febrero: debes acudir en tu horario programado.
  • Si tu cita era el 23 o 24 de febrero: debes revisar tu correo electrónico para conocer la nueva fecha de reprogramación.

Las autoridades pidieron a los solicitantes mantenerse atentos a la información oficial enviada por correo.

¿Qué servicios estuvieron suspendidos?

Durante la suspensión quedaron detenidos:

  • Servicios rutinarios de visas
  • Atención regular a ciudadanos estadounidenses

Contacto para emergencias

Los ciudadanos estadounidenses que requieran atención de emergencia pueden comunicarse a:

  • Desde México: +1-202-501-4444
  • Desde Estados Unidos: +1-888-407-4747

