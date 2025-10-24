El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado la implementación de una nueva tarifa de inmigración de $1,000 para el permiso de permanencia temporal (“parole”) en Estados Unidos, conforme a la Ley de Reconciliación H.R. 1. La tarifa aplica para el año fiscal 2025 y estará sujeta a ajustes anuales por inflación.

La tarifa deberá ser pagada cuando se otorgue el permiso de permanencia temporal o su renovación, salvo que la persona califique para alguna excepción. USCIS notificará a los solicitantes sobre el monto, instrucciones de pago y fecha límite; el permiso no se otorgará sin el pago correspondiente.

Importante: No se debe pagar la tarifa al presentar la solicitud mediante el Formulario I-131 o al tramitar documentos de viaje. El cobro se realizará al momento de obtener el permiso de viaje a Estados Unidos, según las instrucciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta medida entró en vigor el 16 de octubre de 2025 y busca mantener la operación legal de inmigración incluso ante posibles cierres gubernamentales.

Para más información sobre excepciones, instrucciones de pago y plazos, se recomienda consultar la notificación publicada en el Registro Federal por USCIS.