A casi tres semanas del ataque armado ocurrido en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de los Aguilar, y en el que estuvieron atrapados Christian Nodal y Ángela Aguilar, el patriarca de la dinastía habló por primera vez de lo vulnerable que está la familia.

En una entrevista que dio al periodista Tony Dandrades de Primer Impacto, Pepe Aguilar señaló que el tiroteo en su propiedad demostró que todos en su familia están vulnerables, “unos más que otros”.

“Mira, yo creo que si vamos a hablar de la situación violenta que vive mi país, pues hay cosas mucho más grandes que eso. Eso que mencionas [el tiroteo fuera del rancho] solamente demuestra que todos estamos vulnerables, unos más que otros”, apuntó el cantante.

“Espero que pronto pase. Porque yo lo único que quiero para mi país es que haya paz”, agregó.

Las declaraciones del hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar ocurren días después de que fuera confirmada la presencia de Ángela y Nodal en el tiroteo, ocurrido en Zacatecas.

De acuerdo con los informes, Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron presentes en el enfrentamiento armado que conmocionó Zacatecas, el pasado 12 de febrero, en las periferias del rancho de los Aguilar El Soyate.

Según lo detallado por el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya a Ventaneando, Nodal y Ángela quedaron en medio de la balacera y descartó cualquier intento de secuestro o agresión directa.

El fiscal señaló que los cantantes fueron testigos del enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados, presuntos sicarios, cerca de las propiedades familiares, pero abandonaron el área ilesos para ser resguardados en el rancho.

“Este camino, en la carretera federal 54, se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian (…) les tocó ver cómo se dio esta agresión”, reveló.

“También es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos; no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, sus vehículos no sufrieron ninguna agresión”, agregó.

A la par de las declaraciones del fiscal, en redes sociales circularon imágenes que mostraron el momento en que la pareja era resguardada por elementos de la Secretaría de Defensa y de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Zacatecas, donde más tarde abandonaron el estado a bordo de su avión particular.

Hasta el momento ninguno de los dos cantantes involucrados se ha pronunciado al respecto, dejando que el patriarca de la familia sea quien de algunas declaraciones a los medios de comunicación y a través de sus comunicados oficiales.

Tras lo ocurrido, Pepe Aguilar descartó que su familia haya estado en peligro y reveló que él se encontraba en la Ciudad de México mientras que su familia se encontraba a salvo. Explicó que cerca de su rancho y el de Ángela hubo un “operativo activo”.