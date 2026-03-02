Si quieres viajar a Estados Unidos es mejor que inicies el trámite de visa ahora, en especial si la requieres por primera vez.

Los Servicios oficiales de información y citas de visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de citas por primera vez, si inicias el trámite en marzo de 2026. Toma nota.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

15 de abril de 2027. Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

28 de septiembre de 2026. Hermosillo: 27 de julio de 2026.

27 de julio de 2026. Matamoros: 17 de agosto de 2026.

17 de agosto de 2026. Mérida: 8 de abril de 2026.

8 de abril de 2026. Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

12 de mayo de 2026. Monterrey: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Nogales: 20 de marzo de 2026.

20 de marzo de 2026. Nuevo Laredo: 20 de marzo de 2026.

20 de marzo de 2026. Tijuana: 20 de marzo de 2026.

El proceso para solicitarla no es complicado, pero la decisión sobre si se otorga o no depende de un oficial consular. A continuación nos enfocaremos en los requisitos.

1) Pasaporte mexicano vigente

Tener un pasaporte vigente es esencial para cualquier mexicano que desea tramitar la visa. Si aún no lo tienes, debes tramitarlo antes de iniciar el llenado de solicitudes para la visa, pues es fundamental anotar tu número de pasaporte en el formulario DS-160 y presentar la libreta en el CAS y en tu entrevista con un oficial consular.

2) DS-160 y un pago equivalente a 185 dólares

El primer paso para obtener la visa de turista es llenar la solicitud DS-160 en la página https://ceac.state.gov/genniv/. Al finalizar, se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud.

Después debes entrar a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ y crear un perfil donde ingresarás el folio. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado. Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Deberás pagar un monto equivalente a los $185 dólares por tu solicitud de visa. Este pago no garantiza la entrega de la visa.

Lleva tu comprobante de pago a tu cita en el CAS y en la Embajada o Consulado.

3) Requisitos en el CAS

El CAS es el Centro de Atención al Solicitante. Deberás agendar una cita en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ para que te tomen tu fotografía y datos biométricos. Preséntate con los siguientes documentos.

Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

La página de confirmación de la forma DS-160.

Hoja de confirmación de la cita impresa.

En la sede de CDMX puedes entrar con tu celular apagado o no llevarlo. Los dispositivos USB, encendedores u objetos que puedan usarse como armas están prohibidos. Un oficial te revisará al entrar.

4) Requisitos en la entrevista

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago. Está prohibido entrar con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

5) Lazos que te unan a México

Durante la entrevista, los oficiales quieren que demuestres que regresarás a México después de tu viaje y que no te quedarás a trabajar o vivir en Estados Unidos (Sección 214 (b) del INA).

Consideran que los lazos que te unen a México son el trabajo, la familia y los estudios.

“Al realizar entrevistas de visa, los funcionarios consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan.

Por lo tanto, es mucho más probable que te otorguen una visa si cuentas con un empleo fijo o si estás estudiando.