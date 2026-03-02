Tener una visa americana aprobada no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. Cada vez que llegas a un aeropuerto estadounidense, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe entrevistarte para confirmar tus motivos de viaje y determinar si puedes ingresar al país.

De lo que digas en esa breve entrevista dependerá:

Si te permiten la entrada.

Si pasas a una revisión secundaria.

Y cuál será tu tiempo máximo de estancia, que generalmente es de hasta 6 meses, aunque puede ser menor según el criterio del oficial.

A continuación, te explicamos las 9 preguntas más comunes que CBP hace en el aeropuerto y cómo responderlas para evitar contratiempos.

1. “¿A dónde vas?”

Es casi siempre la primera pregunta. El oficial quiere confirmar tu destino inicial en Estados Unidos.

Puedes responder simplemente con la ciudad, por ejemplo: “A Houston”.

Si el oficial necesita más detalles, puede solicitarte:

Dirección exacta.

Nombre del hotel o alojamiento.

Consejo: Aprende la dirección antes del viaje y lleva tus reservas impresas.

2. “¿Cuál es el motivo de tu viaje?”

Aquí debes asegurar que tu plan coincida con tu tipo de visa.

Por ejemplo, si viajas con visa de turista B1/B2, tus respuestas deben estar relacionadas con:

Turismo.

Compras.

Visitar amigos o familiares.

Capacitación profesional a corto plazo.

Eventos sociales o convenciones.

Lo importante:

No mencionar actividades que tu visa no permite (trabajar, estudiar, residir, etc.).

3. “¿Dónde o con quién te vas a quedar?”

Debes indicar el hotel, Airbnb o casa donde te hospedarás.

Tener a la mano tus comprobantes impresos ayuda a evitar dudas.

Si te quedarás en casa de un familiar o amigo, probablemente te pregunten su nombre.

Evita mencionar a personas que viven sin estatus legal, pues podrías causarles problemas.

4. “¿Cuánto tiempo planeas quedarte?”

Responde con claridad: días, semanas o meses.

CBP quiere confirmar que tu visita es temporal.

Si tienes boleto de regreso, lo mejor es mostrarlo:

Vuelo impreso.

Confirmación en tu teléfono.

Si viajas por tierra o aún no compras el regreso, menciona una fecha tentativa que tenga sentido con tu itinerario.

5. “¿Cuándo fue la última vez que viajaste a Estados Unidos?”

Aunque CBP ya tiene tu historial, quiere escuchar tu respuesta.

Buscan consistencia con los registros.

Tú mismo puedes revisar tu historial en el sitio del I-94 para evitar errores.

6. “¿Cuánto dinero traes en efectivo?”

La intención es verificar que:

No excedas el límite de 10,000 dólares sin declararlo.

Tienes medios suficientes para tu estancia.

Hoy muchos viajeros usan tarjeta, pero se recomienda llevar aproximadamente 50 dólares por día en efectivo como referencia.

7. “¿Llegas con alguien más?”

Si viajas acompañado, deberás explicar la relación:

Amigos.

Familiares.

Colegas.

Pareja.

La idea es entender por qué viajan juntos y verificar coherencia en sus respuestas.

8. “¿A qué te dedicas?”

Tu ocupación ayuda al oficial a evaluar tu estabilidad económica y verificar que no tienes intención de trabajar en Estados Unidos sin autorización.

Sé honesto y responde de forma simple, por ejemplo:

“Soy diseñadora gráfica en una empresa de publicidad.”

9. “¿Traes comida o plantas en tu equipaje?”

CBP tiene restricciones estrictas sobre ciertos productos, especialmente:

Carne.

Lácteos.

Huevos.

Aves.

Productos derivados.

Di la verdad: lo revisan con escáner y ocultar información puede generar sanciones.

¿Qué pasa después de la entrevista?

Si el oficial confirma que tu visita es temporal y tus respuestas tienen coherencia, te autorizará la entrada:

Con un sello en tu pasaporte, o

Sin sello (cada vez más común).

Tu fecha máxima de salida aparecerá en tu registro digital del I‑94.

Si algo no hace sentido o el oficial necesita más evidencia, podrías pasar a una revisión secundaria, donde pueden pedirte:

Reservas.

Comprobantes de dinero.

Contactos.

Conversaciones o mensajes que confirmen tu itinerario.

Por eso, la honestidad es clave en todo momento.