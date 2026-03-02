El registro Beca Rita Cetina 2026 para primaria es uno de los trámites más buscados por madres y padres de familia en México este lunes 2 de marzo debido a que ya es posible registrar a los alumnos de primaria a este programa social que beneficiará los bolsillos de las familias mexicanas y promoverá la asistencia a la escuela.

El programa, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y coordinado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), busca apoyar económicamente a estudiantes de educación básica, principalmente a niños de primaria; los alumnos de secundaría ya han estado recibiendo el apoyo económico desde el año pasado.

Si tienes hijos en primaria y deseas que sean parte de estos apoyos federales, sigue leyendo para conocer todos los detalles de registro y cómo debes realizar el trámite paso a paso en línea, y así pode r cobrar un pago anual de 2,500 pesos por estudiante,

Beca Rita Cetina. Paso a paso en línea y requisitos para registrar a tus hijos en marzo

El registro en línea de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria ya está abierto a partir de este lunes 2 de marzo de 2026 y se realiza a través del portal oficial habilitado por las autoridades educativas hasta el 19 de marzo . Da clic en este enlace para iniciar el trámite https://www.becaritacetina.gob.mx/.

Para iniciar el registro, es necesario que padres o tutores inicien sesión con la cuenta Llave MX, en caso de no tenerla disponible, allí mismo se puede crear a través del siguiente proceso:

Ingresa tu CURP como madre, padre, tutora o tutor

Da clic en No soy un robot y luego en Continuar

Si tu CURP es correcta, se llenarán automáticamente tus datos personales

Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia

Da clic en "Siguiente"

Ahora, escribe tu teléfono celular y/o tu correo electrónico

Da clic en “Siguiente”

Después de esto, se te enviará un correo a tu dirección electrónica o a tu número de teléfono (si es que lo proporcionaste) para confirmar los datos de contacto; en este punto deberás crear una contraseña, leer y seccionales la casilla de “Aviso de Privacidad”, llena el Captcha y da clic en “Finalizar”.

Una vez que tengas disponible tu Llave MX, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Da clic en "Iniciar sesión con Llave Mx"

Ingresa tu número de celular o correo electrónico y contraseña

Da clic en Continuar si autorizas compartir algunos datos necesarios para la solicitud

Verás algunos de tus datos precargados

Da clic en “Registrarme”

Elige una identificación oficial de la lista y súbela digitalizada

Ingresa los datos de tu domicilio

Elige y sube un comprobante de domicilio digitalizado

Acepta el "Aviso de Privacidad Simplificado"

Selecciona “Guardar registro”

Verás un mensaje que dice que ya estás registrada o registrado, da clic en “Aceptar” para continuar con el proceso

Registro de estudiantes

En este apartado, da clic en “Registrar un estudiante”

Escribe su CURP

Da clic en “No soy un robot” y luego en “Validar CURP”

y luego en Se cargarán automáticamente sus datos

Selecciona tu parentesco con la o el estudiante

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

de la primaria Llena nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla para aceptar la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Finalmente, selecciona “Guardar y continuar”

Si no sabes el CCT de la escuela de tu hijo o hija, puedes consultarla en https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html , aquí deberás rellenar el formulario que se muestra para buscar la escuela correspondiente.

Requisitos para el registro a la Beca Rita Cetina en marzo 2026

Para completar el proceso, el padre, madre o tutor deberá presentar los siguientes requisitos:

CURP certificada por el Registro Civil

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Los requisitos solicitados del estudiante son los siguientes:

CURP certificada por el Registro Civil

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Muy pronto comenzará el registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina. 😌 ¿Ya tienes todo listo? 🧐⁰⁰Sino, aquí está el recordatorio para que nadita te falte. 😉⬇️

¿Cómo saber si te quedaste en el programa de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez avisará a través de las instituciones los resultados del registro. Para la entrega de las tarjetas bancarias en donde se realizarán los pagos, la coordinación dará aviso a través de las escuelas, mediante su sitio web, en redes sociales verificadas y por su canal de WhatsApp.

Las autoridades de la CNBBBJ advierten que los padres de familia y tutores sólo deben informarse por estas vías oficiales para evitar fraudes o confusión.