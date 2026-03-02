Melenie, hija mayor de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, rompió el silencio a casi tres meses de explotar contra su madre por presumir su noviazgo con el influencer Cibad Hernández, pese a la petición que ella le hizo sobre no ser tan "descarada" pues había poco tiempo de su separación con Cruz Martínez.

En entrevista con medios de comunicación, la joven de 26 años aclaró que pese al distanciamiento que tuvo con la cantante casi al cierre del año, actualmente " estoy muy bien con ella, con él no tengo ninguna relación ".

Como en ocasiones anteriores, Melenie evitó mencionar el nombre del novio de su madre Alicia Villarreal, dejando en claro que prefiere no entablar ninguna relación con él pese a que la cantante en sus redes se demuestra muy enamorada.

¿Por qué Alicia Villarreal no se hablaba con su hija mayor?

Cabe recordar que en diciembre pasado con tan sólo cuatro meses de que Alicia Villarreal firmara el divorcio con Cruz Martínez y casi a la par iniciara su noviazgo con el influencer Cibad, que es 11 años menor que la cantante, su hija Melenie Carmona hizo una transmisión en la que reveló cómo ella y sus hermanos se enteraron de la nueva relación de su madre.

"Mi mamá nos dijo que tenía pareja un lunes y el jueves subieron un video besándose y que no sé qué en Las Vegas, o sea, también está, así como que ¡a la madre!, o sea, fue demasiado rápido para nosotros como hijos", relató.

Asimismo, explicó que como hija mayor le pidió "que no fuera tan descarada en el tema de que estamos todos viviendo algo muy fuerte, es reciente, mas no le estoy diciendo que no tenga pareja".

¿Alicia Villarreal y Melenie Carmona se reconciliaron?

A la distancia de las revelaciones de la hija de Arturo Carmona, la joven aseguró sentirse tranquila con el tema, ya que actualmente su interés es la felicidad de no sólo de su madre Alicia Villarreal sino de toda la familia.

"Yo sé la clase de mujer que soy, sé la clase de hija que soy, sé la clase de hermana que soy. La verdad es un tema superdifícil el tema familiar porque no puedes decir unas cosas porque afectas a otra parte y luego afectas a otra parte y como yo siempre he dicho, yo estoy del lado de mis hermanos y de la felicidad de mis papás " (haciendo alusión a Cruz Martínez con quien vivió en familia desde que tenía tres años de edad).

Sobre los rumores de que aparentemente Alicia Villarreal había perdido la custodia de los dos hijos que tuvo con Cruz Martínez, Melenie Carmona dijo que sus hermanos compartan el tiempo de la misma manera con ambas partes, dejando en chismes los señalamientos.