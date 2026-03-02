El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario", en una entrevista con el New York Post.

"No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso", declaró Trump al Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.