El atacante que mató a tres personas e hirió a otras 14 en un tiroteo la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" en redes sociales, según informó el domingo un monitor del yihadismo.

La organización SITE Intelligence Group identificó al tirador, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés.

Chip Roy, republicano de la Cámara de Representantes, publicó en X una foto del atacante en la que se le ve sosteniendo un rifle y vistiendo una sudadera con la inscripción "Property of Allah (Propiedad de Alá)".

SITE dijo que Diagne había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense" en Facebook desde 2017 y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo más temprano a periodistas que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo".

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 02H00 de la madrugada en una zona de bares de Austin.

Los agentes "se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso", señaló Davis.

La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford's Backyard Beer Garden, en el centro de Austin.

Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que estaba reforzando la seguridad en instalaciones energéticas, puertos y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

"A cualquiera que piense aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado", dijo en un comunicado.