La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se entrega a estudiantes de secundaria y ahora también, a alumnos de primaria; con dicho programa se busca contribuir a que niños y jóvenes concluyan sus estudios, sin embargo, las autoridades han establecido al menos 10 motivos por los que se da de baja a los beneficiarios. ¿Los conoces? Aquí te contamos cuáles son para que lo tomes en cuenta.

La Beca Rita Cetina 2026 es uno de los apoyos educativos más importantes dirigidos a estudiantes en México; a través de dicho programa los estudiantes de secundaria reciben $1,900 pesos bimestrales, mientras que a los alumnos de primaria se les entregará un pago único anual de $2,500 pesos, destinado para la compra de uniformes y útiles escolares.

Sin embargo, aunque la Beca Rita Cetina es Universal, también establece que sus beneficios no son permanentes y menos cuando las familias no cumplen con las reglas que se indican; en caso de que el beneficiario incurra en la omisión de una de estas reglas se procede a la baja definitiva del programa.

¿Por qué te quitan la Beca Rita Cetina 2026?

En el documento “ Reglas de Operación 2026 del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ", las autoridades informan que las 10 razones principales por las que se da de baja al estudiante de secundaria son:

Defunción del becario Cuando el becario cumple 18 años Estudiantes en tercer grado secundaria (cuando en el primer semestre del año el becario esté registrado en el padrón como inscrito en tercer grado de secundaria, la baja aplicará previo a la primera emisión del segundo semestre del ejercicio fiscal) Cuando el becario de secundaria haya recibido la beca por 30 meses de pago Renuncia voluntaria (cuando la madre, padre o tutor del becario renuncie de manera voluntaria y explícita al programa, dejando constancia de ello por escrito). Duplicidad en el padrón (cuando se detecte más de un registro de un mismo becario en el padrón) Cuando se detecte duplicidad del becario con otras becas de manutención otorgadas por alguna dependencia. Suspensión o baja escolar (abandono de estudios) Cuando la Coordinación Nacional detecte que ninguna de las niñas, niños y adolescentes de la familia inscritos en educación básica está en una escuela prioritaria o susceptible de atención. Cuando la Coordinación Nacional detecte que la documentación y/o información identificada en actividades de (i) supervisión en escuelas prioritarias o escuelas susceptibles de atención; (ii) la actualización del padrón; o (iii) cualquier acción operativa que implemente no corresponde a la proporcionada con anterioridad o con fuentes oficiales.

¿Cómo saber el Estatus de la beca Rita Cetina?

Para consultar el estatus de la Beca Rita Cetina, usa el Buscador de Estatus en la web de Becas Benito Juárez (buscador.becasbenitojuarez.gob.mx).