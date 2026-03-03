¿No te registraste al examen de admisión de la UNAM? Esta es tu oportunidad. La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de los campus, León, Guanajuato; Mérida, Yucatán, y Morelia, Michoacán, está próxima a abrir la convocatoria para cursar 27 licenciaturas.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que este próximo martes 17 de marzo la ENES publicará la ampliación de la Convocatoria del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 para los estudiantes de nuevo ingreso.

Por ello, si buscas cursar una de 27 carreras deberás estar atento a los requisitos que se publiquen y seguir los pasos para completar correctamente el registro en línea los días:

Miércoles 25 de marzo

Jueves 26 de marzo

Periodo de pago de derecho a examen: 25 al 27 de marzo

Recuerda que al final del proceso se emitirá una boleta dando fecha, lugar y hora del examen de admisión a la licenciatura elegida.

¿Cuáles son las carreras incluidas en la convocatoria de la UNAM?

El examen de admisión de la ENES en los tres planteles es para 27 licenciaturas por lo que te damos a detalle dónde se podrán cursar:

ENES unidad León

Administración Agropecuaria

Ciencias Agrogenómicas

Comunicación

Desarrollo Territorial

Desarrollo y Gestión Interculturales

Optometría

Traducción

Turismo

Desarrollo Sostenible

ENES unidad Morelia

Administración

Ciencia de Materiales Sustentables

Ciencias Agroforestales

Ciencias Ambientales

Derecho

Ecología

Estudios Sociales y Gestión Local

Geociencias

Geohistoria

Historia del Arte

Literatura Intercultural

Tecnologías para la Información en Ciencias

ENES unidad Mérida

Ciencias Ambientales

Ciencias de la Tierra

Desarrollo y Gestión Interculturales

Ecología

Geografía Aplicada

Manejo Sustentable de Zonas Costeras

Sociología Aplicada

Cabe recordar que los planteles de la ENES forman parte de la UNAM, por lo que para registrarte tienes que haber concluido el bachillerato (Educación Media Superior) con siete de promedio en boleta final.