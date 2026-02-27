Marzo inicia con buenas noticias para los estudiantes, ya que durante sus casi cinco semanas tiene marcado en el calendario un descanso obligatorio que se convierte en "puente", además la SEP indica una suspensión de clases con el que miles de alumnos podrán adelantar las tan esperadas vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, se prevé que este "puente" se convierta en realidad en un "megapuente", ¿de qué día estamos hablando? sigue leyendo que acá te contamos.

De acuerdo con el calendario oficial de 2026, el lunes 16 de marzo está marcado como descanso obligatorio en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por lo que de acuerdo con la SEP se suspenden clases y, según la Ley Federal del Trabajo, se suspenden también labores.

Así que el primer "puente" de marzo quedaría registrado con estos días de descanso: sábado 14, domingo 15 y lunes 16.

¿Habrá "megapuente" de 4 días en Marzo para los estudiantes? Esto se sabe

De acuerdo con el calendario de la SEP, el viernes 13 de marzo los docentes deben hacer el registro de calificaciones, por lo que existe la posibilidad de que los alumnos no asistan a clase, con lo cual podrían gozar de un "megapuente" de 4 días: Viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16.

Este día, 13 de marzo, no está marcado en el calendario de la SEP como descanso, sin embargo en ocasiones anteriores las escuelas han suspendido clases para que los docentes cumplan con el registro de boletas.

¿Se adelantan las vacaciones de Semana Santa? Esto dice la SEP

De acuerdo con la SEP, el día de Consejo Técnico para docentes se realizará el viernes 27 de marzo , este día NO hay clases, por lo que miles de alumnos podrán adelantar sus vacaciones

Las vacaciones de semana serán del 30 de marzo al 10 de abril.

