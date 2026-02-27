Al menos 23 estudiantes graduados de la Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe, Ciudad de México, resultaron heridos este viernes al desplomarse las gradas en las que se habían agrupado decenas de jóvenes para tomarse la foto de generación frente a sus familiares.

De acuerdo con información de Protección Civil de la ciudad, de los 23 heridos, seis fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que el resto fueron atendidos por lesiones menores en el lugar.

Ahora a esperar a ver qué dice la @IBERO_mx sobre seguridad y calidad en sus eventos pic.twitter.com/wnMslDZaEM — Luis Ernesto G. (@legtio) February 27, 2026

Asimismo, se informó que la caída de los universitarios de la Ibero fue a consecuencia de " la mala instalación " de la estructura, la cual " colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella ".

Los reportes en redes sociales señalan que el desplome de las gradas sucedió cuando todos los alumnos estaban en el templete vestidos con toga y birrete.

Las imágenes muestran cómo los graduados sonreían para la cámara cuando en uno de los conteos del fotógrafo, los universitarios de pronto cayeron.

Equipos de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la alcaldía atendieron el reporte de la emergencia de la universidad, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la ciudad.