En redes sociales circulan preocupaciones por un supuesto endurecimiento en las revisiones migratorias al llegar a Estados Unidos. Se ha alimentado la idea de que ahora “piden los celulares”, o que existe un nuevo protocolo más estricto hacia los turistas. Pero ¿qué hay de cierto?

No hay ningún informe oficial que confirme un aumento generalizado del escrutinio hacia mexicanos. Lo que sí existe —y siempre ha existido— es la discreción del oficial de CBP para realizar estas revisiones cuando lo considere necesario.

La percepción de mayor rigor puede deberse a experiencias compartidas, a discusiones sobre política migratoria o a casos aislados. A continuación, te explicamos cómo funciona realmente este proceso y qué puedes esperar al llegar a un aeropuerto o puerto terrestre en Estados Unidos.

¿Qué pasa al llegar a un punto de entrada en Estados Unidos?

Cada viajero debe pasar por una entrevista con un oficial de CBP. Esta es la primera interacción migratoria y suele ser breve. Ahí pueden preguntarte:

¿A dónde vas?

¿Dónde te hospedarás?

¿Cuál es tu itinerario?

¿Viajas solo o acompañado?

¿Cuánto dinero llevas?

¿Por cuántos días te quedarás?

¿Tienes familiares en Estados Unidos?

El propósito es confirmar que tu viaje coincide con lo permitido por la visa que presentas. Si algo en tus respuestas genera sospechas, o si el oficial desea revisar “más a fondo” tu caso, puede enviarte a una segunda inspección, también conocida como “el cuartito”.

¿Qué ocurre en la segunda inspección?

Si te envían a esta revisión adicional, tu pasaporte y visa se colocan en una caja de seguridad y serás escoltado al área designada. Una vez ahí:

Entregan tus documentos a otro oficial.

Te piden esperar en una sala.

Eventualmente, te llaman para una nueva entrevista.

Las preguntas suelen ser similares a las anteriores, pero esta vez el oficial puede pedirte documentos que respalden tu información, como:

Reservación de hotel.

Boleto de regreso.

Entradas a atracciones.

Comprobantes de viaje o planes turísticos.

Además, CBP está autorizado para revisar minuciosamente tu equipaje: abrir maletas, revisar objetos dentro de ellas, verificar cuánto dinero llevas o inspeccionar documentos.

¿Pueden revisar tu celular?

Sí. Los oficiales de CBP tienen la facultad legal de revisar tu celular y dispositivos electrónicos si tienen dudas sobre la veracidad de tus respuestas o el propósito de tu viaje. Esto puede incluir:

Chats.

Mensajes que sugieran actividades laborales no autorizadas.

Evidencia que contradiga tu declaración.

Organizaciones como ACLU señalan que CBP incluso puede hacer copias de la información del dispositivo en ciertos casos.

Es importante saber que negarte a proporcionar tu contraseña puede tener consecuencias, entre ellas:

Inspecciones largas.

Confiscación del dispositivo.

Demoras en tu ingreso.

E incluso negación de entrada al país, especialmente para quienes viajan con visa.

¿Pueden cancelar tu visa?

Sí. Si el oficial concluye que estás haciendo un uso indebido de tu visa —por ejemplo, si sospecha que planeas trabajar sin autorización—, puede cancelarla de inmediato.

También pueden:

Deportarte.

Prohibirte la entrada a Estados Unidos por un periodo de tiempo.

Registrar este incidente en tu historial migratorio.

Por ello es fundamental decir siempre la verdad durante la entrevista.