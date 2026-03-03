Si eres de los que lleva a su perro o mascota en el auto, esta información te interesa y podría salvarte de pagar una multa muy costosa: en el Reglamento de Tránsito de Ciudad de México se estableció que los conductores pueden llevar a su lomito en su vehículo siempre y cuando sigan las indicaciones; quienes no cumplan con la regla, se harán acreedores a una sanción. ¿De cuánto? Te contamos qué monto tendrías que pagar y cuál es la forma correcta de transportar a tu lomito.

Los perros, gatos y otras mascotas son grandes compañeros de vida y parte importante de la familia; hoy en día, están presentes siempre y en todos lados, ya que la gran mayoría de las personas los llevan consigo. Una buena parte los transporta en su auto y ésta es una práctica cada vez más común por lo que es normal ver a algunos conductores con su lomito en los asientos de adelante o de atrás.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, llevar a tu perro suelto dentro del automóvil no solo representa un riesgo para la seguridad vial, el bienestar tuyo y el de tu mascota, también puede derivar en una multa económica.

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se determinó que los conductores que lleven a su perro en el auto deberán pagar una multa, sobre todo si dicho animal no viaja con las medidas necesarias.

¿Cuál es la multa por llevar a un perro en el coche?

En el artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, número II, inciso C, se informa que “los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía, por lo que se prohíbe sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos y piernas”.

Si el perro va suelto y provoca distracción, la sanción puede ir de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 podría representar hasta una multa de $2,300 pesos , dependiendo del valor vigente de la UMA.

“En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y h) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular”, señala el reglamento.

¿Cómo llevar a mi perro en el coche para que no me multen?

Llevar a tu perro en el coche de forma legal y segura implica seguir las normas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI); la clave es no llevarlo suelto, por lo que se sugiere:

-Uso de transportadora: los perros pequeños deben ir en transportadoras fijadas en el suelo o los asientos traseros. Los perros grandes pueden ir en el maletero utilizando rejillas divisorias.

-Arnés de seguridad: si el perro va en el asiento trasero, debe usar un arnés especial que se enganche al cinturón de seguridad del vehículo.