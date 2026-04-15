El trámite de la visa americana de turista sigue generando dudas entre los solicitantes. Uno de los mitos más comunes es la creencia de que es obligatorio tener grandes cantidades de dinero en el banco para que la visa sea aprobada. De cara a 2026, esta idea continúa circulando, aunque la realidad del proceso es distinta.

A continuación, te explicamos qué sí toma en cuenta la Embajada de Estados Unidos en México, qué papel juega el dinero en el trámite y cómo prepararte mejor para tu entrevista consular.

¿Se necesita demostrar “mucho dinero” para tramitar la visa?

No. La Embajada de Estados Unidos en México no exige demostrar un monto específico de dinero en el banco para iniciar o completar el trámite de la visa de turista (B1/B2).

El único requisito económico obligatorio al comenzar el proceso es pagar el costo de la solicitud, que actualmente es de 185 dólares, monto necesario para poder llenar el formulario DS-160 y agendar la cita.

¿Qué evalúa realmente el oficial consular?

Durante la entrevista, el objetivo principal del oficial consular no es medir la riqueza del solicitante, sino comprobar que el viaje será temporal y que la persona no tiene intención de quedarse a vivir o trabajar en Estados Unidos.

Para ello, se analizan varios factores de manera conjunta, entre ellos:

Los planes de viaje.

Los vínculos con México.

La situación laboral.

La información financiera declarada.

Uno de los indicadores que sí se revisa es la información que el solicitante proporcionó previamente en el formulario DS-160.

El papel del formulario DS-160 y los ingresos declarados.

El formulario DS-160 contiene una sección en la que se solicita:

El ingreso mensual.

El lugar de trabajo.

La ocupación y antigüedad.

Estos datos son fácilmente visibles para el oficial consular y suelen ser el punto de partida de la entrevista. Por eso, es común que el funcionario haga preguntas detalladas sobre:

Las actividades que realizas en tu empleo.

Cuánto tiempo llevas en el puesto.

Cómo se relaciona tu trabajo con tus planes de viaje.

De acuerdo con lo que señala el propio gobierno de Estados Unidos en su sitio oficial de viajes, los oficiales consulares evalúan cada caso de forma individual, considerando las circunstancias personales, los recursos financieros y los vínculos fuera de Estados Unidos que garanticen el regreso del solicitante tras una visita temporal.

¿Piden estados de cuenta o comprobantes bancarios?

En la gran mayoría de los casos, no.

Ni la Embajada, ni los consulados, ni los oficiales consulares exigen de forma regular estados de cuenta, comprobantes de ingresos o documentos bancarios.

Solo en casos muy específicos —por ejemplo, cuando surge alguna duda durante el proceso o en revisiones adicionales— pueden solicitarse pruebas económicas. Aunque no es común, sí es posible, por lo que siempre es fundamental decir la verdad.

Nunca inventes cifras ni exageres tus ingresos en el DS-160, ya que cualquier inconsistencia puede afectar negativamente tu solicitud.

¿Cuánto dinero es recomendable tener para el viaje?

Aunque no existe una cifra oficial ni un requisito mínimo, sí es recomendable calcular el costo real del viaje y demostrar que cuentas con los recursos suficientes para cubrirlo.

De manera general, se estima que un viaje turístico a Estados Unidos puede requerir entre 20,000 y 50,000 pesos por persona, dependiendo de la duración, el destino y el tipo de hospedaje. Contar con un ingreso acorde a ese gasto ayuda a respaldar la coherencia de tu solicitud.

¿Qué pasa si me rechazan la visa?

Si el oficial considera que no cumpliste con los requisitos, puede negar la visa bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual se aplica cuando el solicitante no logra demostrar que es elegible para la categoría que pidió.

Es importante saber que:

No existe apelación para este tipo de rechazo.

Puedes volver a solicitar la visa, pero debes hacer todo el trámite nuevamente desde cero.

Se recomienda esperar hasta que la situación que provocó el rechazo haya cambiado.

Por ejemplo, si fue negada por no tener empleo, es mejor volver a aplicar una vez que ya cuentes con un trabajo estable.

Casos especiales: estudiantes, menores, adultos mayores y personas dedicadas al hogar

La evaluación financiera también varía según el perfil del solicitante:

1) Estudiantes

Tienen buenas probabilidades de obtener la visa, ya que sus estudios son un fuerte vínculo con México. Si declaran que sus padres cubrirán los gastos del viaje, las posibilidades aumentan.

2) Niños

Las visas se conceden con facilidad cuando al menos uno de los padres ya tiene visa o ambos la están tramitando. En estos casos, queda claro que un adulto será responsable de los gastos.

3) Adultos mayores

Aunque no tengan empleo, pueden obtener la visa si explican quién financiará su estancia en Estados Unidos.

4) Personas dedicadas al hogar

Este es uno de los perfiles más sensibles. La entrevista puede complicarse si no se deja claro, desde el DS-160, quién pagará las vacaciones. Es fundamental especificarlo.