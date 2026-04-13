Tras el regreso de las vacaciones de Semana Santa, a partir de este lunes entraron en vigor las nuevas tarifas para 43 autopistas concesionadas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) que afecta a automovilistas, motociclistas y transportistas.

De acuerdo con el listado de tarifas vigentes 2026, estos son los precios que ahora los conductores de autos tendrán que pagar en las carreteras que conectan a la Zona Metropolitana con la Ciudad de México y con el resto del país:

México-Cuernavaca : 156.00 (desde la caseta de Tlalpan )

: 156.00 (desde la ) México-Querétaro: 226.00 (desde la caseta de Tepotzotlán )

) México-Puebla: 226.00

Chamapa-Lechería: 69.00

Sin embargo, estas no fueron los únicos tramos de cuota que vieron reflejados un aumento para los automovilistas, también están:

Cuernavaca-Acapulco : 670.00

: 670.00 Córdoba-Veracruz: 282.00

Estación Don-Nogales: 542.00

Querétaro-Irapuato : 213.00

: 213.00 Tehuacán-Oaxaca: 313.00

Tijuana-Ensenada: 152.00

La Rumorosa-Tecate: 108.00

Durango-Mazatlán: 820.00

Los incrementos en las cuotas de las casetas de Capufe también afectaron a:

Motocicletas

Autobuses de 2 a 4 ejes

Camiones de 2 a 9 ejes

Las nuevas tarifas aplican para eje excedente de automóvil o camión.

¿Cuáles son las nuevas tarifas para los motociclistas?

Los motociclistas que disfrutan de salir a dar la vuelta en carretera cada fin de semana también verán afectados sus bolsillos, quedando de la siguiente manera:

México-Cuernavaca : $78.00

: $78.00 México-Querétaro: $113.00

Cuernavaca-Acapulco: $335.00

¿Cuáles son las nuevas tarifas de Capufe para transportistas?

Este incremento se anuncia en medio de las protestas de los transportistas que exigen al gobierno federal mayor seguridad en carreteras, disminución del precio del combustible entre otras peticiones.

Entre los nuevos precios que tendrán que pagar los transportistas por cruzar por las casetas ubicadas en la Ciudad de México están: