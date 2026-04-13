¿Qué es la Tormenta Negra? ¿Habrá una en la Ciudad de México? Estas preguntas han estado circulando en redes sociales y en las principales tendencias de búsquedas en Google este lunes 13 de abril, despertando la curiosidad y hasta encendiendo las alertas por el dramático nombre.

En los últimos años se ha popularizado dicho término para describir a las lluvias torrenciales y desastres que ocasionan, principalmente en regiones de Asia y no tanto en México.

El nombre de Tormenta Negra en realidad se refiere a la máxima alerta de lluvias específicamente en Hong Kong, utilizada por el Hong Kong Observatory (HKO) cuando las lluvias superan los 70 mm cúbicos por hora.

Esta medida marca un riesgo extremo para la población debido a que las lluvias intensas traen consecuencias como colapsos en la estructura urbana de la ciudad o área donde caiga, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves.

Su activación implica prácticas de resguardo como suspensión de clases, evacuaciones masivas, cierre del transporte y paralización de servicios esenciales debido a un riesgo máximo, apunta el HKO.

“El sistema de alerta por tormentas está diseñado para avisar a la población sobre la ocurrencia de lluvias intensas que probablemente causen grandes trastornos, y para garantizar la preparación de los servicios esenciales ante posibles emergencias. Es independiente de otras alertas meteorológicas severas, como las alertas por ciclones tropicales y las alertas por deslizamientos de tierra, que se emitirán por separado cuando sea necesario”, agrega la institución.

Antes de la alerta de Tormenta Negra hay otros dos niveles de advertencia, el ámbar o amarillo y el rojo.

La alerta ámbar o amarilla; se activa por lluvias intensas que pueden superar los 30 mm por hora, con posibilidad de incrementarse a niveles más severos. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, especialmente por riesgos de inundaciones, evitando acercarse a ríos o zonas propensas a desbordamientos y manteniéndose informados a través de radio y televisión.

Por su parte, en la alerta roja, con más de 50 mm por hora de lluvia se aconseja suspender trabajos al aire libre, evaluar las condiciones antes de trasladarse y mantener flexibilidad laboral si el clima dificulta la movilidad. Si la alerta se emite durante la jornada laboral, quienes estén en interiores deben permanecer en sus puestos, salvo que exista peligro.

En situaciones más graves, la alerta por tormenta negra, prevé lluvias superiores a los 70 mm por hora , la recomendación principal es permanecer en un lugar seguro y evitar cualquier desplazamiento innecesario. Los trabajadores al aire libre deben detener actividades inmediatamente, y quienes no cuenten con refugio pueden acudir a albergues habilitados. En general, la prioridad es resguardar la seguridad personal hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Alertamiento por lluvias intensas en México

Las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) utilizan alertas equivalentes como la alerta púrpura, que se activa cuando hay lluvias de más de 70 milímetros en menos de 24 horas.

Además de esta alerta máxima, se usa la alerta roja comando hay lluvias de entre 50 a 70 mm ; la naranja de entre 30 y 49 mm y la amarilla para lluvias de 15 a 29 mm por 24 horas.

¿Habrá Tormenta Negra en México hoy?

Hasta el momento, la SMN de Conagua no ha emitido ninguna alerta por lluvias torrenciales en la Ciudad de México que amerite ser llamada Tormenta Negra.