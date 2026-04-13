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Mientras su esposo Donald Trump protagoniza polémica tras polémica por las tensiones geopolíticas en Irán, su concepto como Jesucristo y su reciente pelea con el Papa León XIV, está siendo criticada por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Hace unos días, la primera dama de Estados Unidos se deslindó del criminal sexual y de su red de pedofilia, además de afirmar que jamás tuvo “relación con él” ni con su pareja Ghislaine Maxwell y que no conoció a su esposo a través de él como se ha comentado.

“Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy (...) Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell”, apuntó, aunque reconoció haberse topado con ellos en varios eventos y fiestas sociales en Nueva York y Florida.

Tras sus declaraciones, Melania su blanco de críticas en redes sociales, incluso fue llamada “perra” por una modelo que afirma hubo una relación cercana entre la primera dama y Epstein.

Amanda Ungaro, una modelo brasileña y expareja del aliado de Trump, Paolo Zampolli, criticó a Melania por su declaración y la acusó de haber estado involucrada con el criminal y de tener un “sistema corrupto”, además amenazó con exhibirla de exponer todo lo que sabe sobre ella y , sugiriendo que sabe oscuros secretos.

“No tengo nada que perder en la vida. Derribaré todo el sistema; ten cuidado conmigo, perra”, dijo. En otra publicación en X añadió: “Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final; no tengo miedo”, y agregó: “Tal vez deberías tener miedo de lo que sé... de quién eres y de quién es tu marido”.

La modelo brasileña afirmó haber tenido una relación cercana con Melania desde hace más de 20 años y detalló que todavía como primera dama en la primera administración Trump estaba en contacto con ella y sus familias estaban relacionadas.

“Te conozco desde hace 20 años. Sabías que estaba detenido por ICE. Estuviste presente en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo, incluso enviaste al Servicio Secreto y fuiste el primero en felicitarlo, allá por 2016. Claramente algo andaba mal, pero no formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños. Entonces, ¿qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo carácter”, detalló.

Si bien no hay evidencia de estas declaraciones, se sabe que Ungaro y Melania tuvieron un enfrentamiento el año pasado por las políticas migratorias de Trump que la llevaron de regreso a Brasil por presunta intervención de su expareja, Zampolli, y por acusaciones en contra de la modelo brasileña por fraude.

Presuntamente fue Zampolli el responsable, por instrucciones de los Trump, de hacer que el ICE deportara a Ungaro tras dicho escándalo criminal. Zampolli, quien fue el que presentó a Melania y a Donald Trump a finales de la década de los 90, negó estas acusaciones.

De acuerdo con los informes, Amanda Ungaro estaría pactando declaraciones exclusivas con los medios de comunicación para hablar más sobre los vínculos de Melania y Epstein, así como el "sistema corrupto" que envuelve a Donald Trump y que incluye a Zampolli.

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