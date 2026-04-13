Tener una visa vigente no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. La decisión final siempre recae en un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien al momento del ingreso determina si una persona puede entrar al país y por cuánto tiempo. Este proceso ocurre tanto en aeropuertos como en cruces fronterizos terrestres e incluye una breve entrevista al viajero.

Durante esa revisión, el oficial de CBP suele hacer preguntas relacionadas con el motivo del viaje, el lugar de hospedaje, el tiempo de estancia, si se tienen familiares o amigos en Estados Unidos y con cuánto dinero se cuenta para cubrir los gastos. En la mayoría de los casos, a los visitantes con visa de turista se les autoriza una estancia de hasta 180 días, y tradicionalmente esta información quedaba plasmada con un sello en el pasaporte que indicaba la fecha límite para salir del país.

¿Es normal que ya no sellen el pasaporte?

Sí. De acuerdo con CBP, ya no es común que se selle el pasaporte a quienes ingresan por avión. Esto se debe a la automatización de los procesos migratorios. Actualmente, los oficiales registran la entrada de los viajeros de manera electrónica, por lo que el sello físico ha dejado de ser necesario en muchos casos. Aunque no veas una marca en tu pasaporte, tu ingreso sí queda debidamente registrado en el sistema.

Por esta razón, no sellar el pasaporte no es un error ni un problema, y tampoco hay ningún trámite que debas realizar para corregirlo. La información oficial sobre tu estatus como visitante se encuentra ahora en formato digital.

¿Cómo saber hasta cuándo puedes permanecer en Estados Unidos?

Si necesitas comprobar tu estatus legal de visitante o conocer tu fecha máxima de salida, puedes consultar tu Formulario I‑94 en línea. Este documento es el registro oficial de admisión y salida que utiliza el gobierno estadounidense. Solo debes ingresar al sitio oficial de CBP, buscar tu I‑94 más reciente y descargar o imprimir el comprobante, el cual es válido ante autoridades, escuelas, universidades o empleadores.

En ese mismo portal también existe una opción para responder a la pregunta: “¿Cuánto tiempo más puedo permanecer en los Estados Unidos?”, ideal para quienes no recibieron sello en el pasaporte y desean confirmar su periodo autorizado de estancia. Estos trámites también pueden realizarse desde la aplicación CBP One.

CBP ha señalado que ahora recopila automáticamente la información de llegada y salida a partir de los registros electrónicos de viaje, lo que permite a los visitantes acceder a sus datos migratorios sin necesidad de documentos físicos.

Cómo consultar tu historial de entradas y salidas

Si después de tu viaje tienes dudas sobre cómo quedó registrado tu movimiento migratorio, puedes revisar tu historial de viajes en el mismo sistema del I‑94. Al ingresar datos como tu nombre, fecha de nacimiento y número de pasaporte, podrás ver tus entradas y salidas de Estados Unidos de los últimos 10 años, así como la ciudad por la que ingresaste.

Este sistema confirma que el proceso de entrada y salida por avión está completamente automatizado y que, en la mayoría de los casos, basta con mostrar el pasaporte al oficial de CBP y al personal de la aerolínea.

¿Qué pasa en los cruces por tierra?

La situación es distinta para quienes ingresan a Estados Unidos por frontera terrestre. En estos casos, los extranjeros que planean viajar más de 40 kilómetros dentro del país o permanecer más de 30 días sí deben tramitar el permiso I‑94. Este documento tiene un costo de 30 dólares por persona y puede pagarse en el puerto de entrada o de forma anticipada en el sitio web de CBP, usando tarjeta o PayPal.

CBP aclara que el I‑94 también es electrónico. Por ello, se recomienda a los viajeros consultar y guardar su comprobante digital.

Lo más importante que debes recordar

El permiso I‑94 es la herramienta con la que el gobierno de Estados Unidos lleva el control de entradas y salidas por motivos de turismo, negocios, estudios o trabajo. Aunque el sello en el pasaporte ya no sea habitual, tu obligación como visitante sigue siendo la misma: no exceder los 180 días de estancia como turista, a menos que hayas solicitado y obtenido una extensión autorizada.

Ahora ya sabes que la ausencia de un sello no significa un problema migratorio, sino un cambio en la forma en que Estados Unidos administra sus controles de entrada.