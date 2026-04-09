Desde enero de 2026 en México se puso en marcha el nuevo registro de celulares, una medida que ha generado dudas entre millones de usuarios que desconfían sobre el trámite; entre las preguntas más frecuentes están: ¿es obligatorio?, ¿tiene costo?, ¿qué pasa con tus datos personales? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber y qué han dicho las autoridades.

Faltan más de 80 días para que venza el plazo del registro de celulares y aún son miles los mexicanos que no han vinculado su línea con su información personal, como CURP e INE. A pesar de que no podrán utilizar su teléfono para llamadas o mensajes, los usuarios de las principales líneas de telefonía móvil del país siguen sin hacer el trámite, la mayoría por desconocimiento o por miedo de que se usen de manera inadecuada sus datos privados.

¿Por qué tienes que registrar tu número de teléfono a tu nombre y con tus datos? De acuerdo con las autoridades, este trámite busca reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude.

¿Quiénes están exentos de registrar su celular?

El Artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que los números asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o realizar llamadas a través de Internet, quedan exentos de hacer el registro.

¿Quiénes SÍ deben registrar su celular?

De acuerdo con Telcel, el registro aplica para todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta (Plan Tarifario) o tengan activado un Esquema de Cobro de Prepago (Amigo de Telcel) que le permita hacer uso de servicios de voz (llamadas), envío de mensajes de texto SMS y/o realizar llamadas a través de Internet.

¿Registro de celulares México 2026 es obligatorio?

Sí, el registro de celulares es obligatorio y se le suspenderá su línea telefónica a quien no lo haga.

Fecha límite del registro de celulares 2026

El proceso inició el 9 de enero de 2026 y tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026.

Si no registras tu línea únicamente podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Cuánto cuesta registrar tu celular?

El trámite es totalmente gratuito; las compañías telefónicas están obligadas a ofrecer el registro sin costo, ya sea en centros de atención, en línea o mediante apps.

¿Qué datos te van a pedir para registrar tu celular?

Para completar el registro deberás proporcionar:

Nombre completo

CURP

Número telefónico

Identificación oficial (INE o pasaporte).

¿Cómo registrar mi número Telcel?

El trámite podrás realizarlo en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial) o en línea (Modalidad Remota). En caso de que quieras hacerlo en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación.

Para vincular deberás presentar alguno de los siguientes documentos vigentes:

-INE.

-Pasaporte.

-Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).

-Tratándose de extranjeros, sólo se podrá realizar con pasaporte vigente o, en su caso, CURP temporal para extranjeros.

¿Cómo hacer el registro de mi celular Movistar?

Los pasos para vincular tu línea son los siguientes:

Captura tu número Movistar Toma una fotografía frontal de tu identificación oficial vigente Toma una fotografía trasera de tu identificación oficial vigente Tómate una selfie Listo, tu línea quedó vinculada.

¿El gobierno puede acceder a mi información?

No. El gobierno asegura que los datos serán resguardados por las compañías telefónicas y, demás, se aplicará la Ley de Protección de Datos Personales.

¿Cómo se protegen mis datos durante la vinculación?

Según Movistar, tus datos están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. “Solo se solicita la información necesaria para vincular tu línea y no se almacenan datos biométricos, fotos ni copias de tu identificación. La información se usa únicamente para cumplir con la regulación”, señala en su página oficial.

¿Alguien más puede usar mi identidad para vincular una línea?

No, para vincular una línea es necesario presentar tu identificación oficial y realizar una prueba de vida, que consiste en usar la cámara para confirmar que tu rostro coincide con tu identificación.

¿Los menores de edad deben vincular sus líneas telefónicas?

No. En el caso de menores de edad, la vinculación la debe realizar el padre, madre o tutor como titular responsable de la línea. De acuerdo con Movistar, una misma persona puede vincular hasta 10 líneas a su nombre, por ejemplo, para hijos u otros familiares.