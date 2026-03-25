Si eres de los que ve películas y series de Netflix en su celular, es importante que te enteres que a partir del 1 de abril la aplicación dejará de funcionar en ciertos modelos. ¿Está tu teléfono en la lista? Checa la siguiente información y considéralo, para que no tengas problemas al utilizar la popular plataforma de streaming.

A partir del 1 de abril de 2026, miles de usuarios podrían quedarse sin acceso a Netflix en sus teléfonos celulares. La plataforma de streaming anunció una actualización importante que dejará fuera a varios dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios.

De acuerdo con lo dado a conocer, varios teléfonos iPhone y Android se quedarán sin Netflix por la falta de nuevas actualizaciones de su sistema operativo, por lo que perderán la capacidad de abrir, instalar o actualizar la aplicación.

Los criterios determinados por Netflix indican que sólo los smartphones con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores podrán continuar utilizando la aplicación.

Si usas un smartphone con algunos años de antigüedad, es importante que verifiques si tu equipo está en la lista.

Celulares que se quedarán sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

Los dispositivos afectados son:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Xperia Z

Xperia Z1

Xperia E3

Estos dispositivos fueron lanzados entre 2011 y 2014

Los teléfonos iPhone del modelo X hacia abajo ya no son elegibles para iOS 17.0, por lo que ya no permitirían reproducir contenido en Netflix.

La actualización técnica de Netflix también podría afectar a televisiones, modelos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como de las marcas Panasonic y LG fabricados antes de 2015 y la línea de Samsung Smart TV serie EOS producida entre 2012 y 2015.

La compatibilidad puede variar dependiendo de actualizaciones previas del sistema; te sugerimos consultar el caso con tu equipo en específico.

¿Cómo saber si tu celular se quedará sin Netflix?

Para verificar si tu dispositivo seguirá siendo compatible, haz lo siguiente:

-Ve a Configuración

-Entra en Acerca del teléfono

-Revisa la versión de tu sistema operativo

Si tu equipo no puede actualizarse a versiones más recientes, es muy probable que deje de ser compatible con la app.