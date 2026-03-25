Entérate como funcionarán el transporte gratuito habilitado en diversos puntos de la Ciudad de México para asistir al partido amistoso México vs Portugal de este sábado 28 de marzo luego de que el gobierno capitalino anunciara el cerco policial que tendrá el nuevo Estado Banorte, antes Estadio Azteca, donde habrá cierres desde las 6:00 de la mañana y no contará con estacionamiento.

En medio de las obras de mantenimiento del Metro y Trolebús, y obras viales en los que están sometidos las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, las autoridades anunciaron que nadie ajeno al juego amistoso podrá ingresar a la periferia del Estadio, zona denominada "Última Milla".

Sólo podrán entrar personas con boleto en mano, proveedores, personal acreditado, residentes con tarjetón de la alcaldía Coyoacán, servicios de salud y vehículos de emergencia y oficiales.

⚽️ | #EstadioSeguro | La #SSC llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio #CiudadDeMéxico, con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de futbol de @miseleccionmx y @selecaoportugal, que se disputará este… pic.twitter.com/uVmBMT9jv2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 24, 2026

¿Dónde puedo estacionarme para asistir al México vs Portugal?

Aunque todo esto suena caótico, habrá servicio gratuito de RTP habilitado en diversos puntos de la capital que llevarán a los aficionados a inmediaciones del Estadio Banorte.

Hay dos modalidades, una denominada Park & Ride y la segunda opción sólo Ride.

Park & Ride:

Las autoridades de la Ciudad en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol anunciaron que habrá estacionamientos remotos de donde saldrán camiones al estadio que brindarán servicio de ida y vuelta con la capacidad de solo los pasajeros que puedan estar sentados.

Los estacionamientos y puntos oficiales de salida de RTP están en:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro comercial Santa Fe

Parque ecológico Xochimilco

El servicio inicia 4 horas antes del partido, el cual inicia a las 7:00 de la noche.

¿Cómo puedo llegar en transporte público al Estadio Azteca?

Servicio Ride:

En esta opción cada 15 minutos los RTP saldrán al máximo de su capacidad con pasajeros sentados y parados, además en unos puntos tendrán conexión con Metro, Metrobús y Trolebús.

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

Este transporte será gratuito y llegará a uno de los dos accesos habilitados para entrar al estadio caminando en la zona Última Milla que son:

Avenida Santa Úrsula

CETRAM Huipulco.

Cabe destacar que desde las 6:00 de la mañana habrá cortes viales y a partir de la 1:00 de la tarda será un cierre total.

¿Puedo llegar en Uber o Didi al Estadio Banorte?

Si buscas llegar con taxis de aplicación como Didi o Uber estos sólo te podrán dejar en las áreas asignadas, sin embargo, desde ahí tendrás que caminar para llegar al partido.

Los puntos son: