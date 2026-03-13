El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS y afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno", afirmó Trump durante la recepción.

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