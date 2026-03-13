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Con el avance de la jornada 11 de la Liga MX este sábado 14 de marzo se disputarán cinco apasionantes encuentros del futbol nacional, entre los más esperados están Pumas vs Cruz Azul y Chivas vs Santos.
La disputa de puntos de este fin de semana tendrá a los amantes del balón pie pendientes de los partidos para conocer si su equipo sube o desciende en la tabla de posiciones a seis jornadas de definirse el Torneo Clausura 2026
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¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul este sábado 14 de marzo?
El tan esperado encuentro entre Pumas vs Cruz Azul se dará en el Estadio de Ciudad Universitaria donde la Máquina Cementera llegará como visitante con la meta de mantenerse como líder de la liga y no perder la racha de victorias que ha mantenido en al menos los últimos cinco partidos
- Hora: 9:10 pm
- Dónde ver gratis: Canal 5
- Vía streaming: VIX
¿Qué canal transmitirá EN VIVO Chivas vs Santos en México?
Otros de los partidos tan esperado de este fin de semana es el Guadalajara vs Santos, en el cual las Chivas Rayadas van por los tres puntos para regresar a ser el número uno luego de que tras la jornada 10 se posicionaran en el tercer puesto, el cual se podrá ver por en México por Amazon Prime.
- Hora: 5:07 de la tarde hora del centro de México
- Sede: Estadio Akron
Este partido también podrá ver en Estados Unidos a través de los canales de Telemundo Deportes y Amazon Prime.
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¿Qué partidos de la Liga MX se juegan este sábado 14 de marzo ?
Como parte de la jornada 11 del Clausura 2026 se jugarán tres partidos más:
- San Luis vs Pachuca: 5:00 pm
- León vs Tijuana: 7:00pm
- Toluca vs Atlas: 7:00pm
¿Cómo va la tabla de la Liga MX Torneo Clausura 2026?
Hasta el corte de la jornada 10 estos son los seis equipos que están lidereando la tabla de posiciones de la liga mexicana de futbol:
- Cruz Azul, 25 puntos
- Toluca, 24
- Guadalajara, 21
- Pachuca, 20
- Pumas, 19
- Tigres, 16
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