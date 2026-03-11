Las fechas de los partidos de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya están confirmadas. Alista tu agenda y anota, fecha y hora en la que van a jugar las Águilas del América, las Chivas Rayadas del Guadalajara y Pumas, entre otros.

Con la Máquina Cementera del Cruz Azul lidereando la tabla de posiciones y los Diablos Rojos del Toluca pisándole los talones con un punto de diferencia, te presentamos la lista de encuentros programados para esta semana del 13 al 15 de marzo:

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa: 7:00 pm

Juárez vs Monterrey: 9:00 pm

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca: 5:00 pm

Guadalajara vs Santos : 5:07 pm

: 5:07 pm León vs Tijuana: 7:00 pm

Toluca vs Atlas: 7:00 pm

Pumas vs Cruz Azul: 9:10 pm

¿Cuándo juega el América vs Mazatlán?

Para cerrar la jornada 11 del Clausura 2026 la tarde de este domingo 15 de marzo se diputarán dos encuentros más que terminarán de ajustar las posiciones en la tabla de puntos:

Tigres vs Querétaro: 5:00 pm

América vs Mazatlán: 7:00pm

¿Transmitirán gratis el América vs Mazatlán?

Hasta el momento no se ha revelado que canal de televisión abierta vaya a transmitir el partido de Las Águilas, que están en el puesto 8 contra el Mazatlán que su ubica debajo de la tabla en el lugar 14

Sin embargo, este partido de la Liga MX se podrá ver EN VIVO vía streaming para suscriptores de:

Dónde ver: VIX

Transmisión inicia: 6:45 de la tarde

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 10?

Aquí la lista de equipos en la tabla del Torneo Clausura 2026: