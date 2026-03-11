Los extranjeros residentes en Texas enfrentan a una nueva medida administrativa para registrar su auto por primera vez en Texas, ya que ahora será necesario que verifiquen su estatus migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio estadounidense Univisión, desde el pasado 5 de marzo el Departamento de Vehículos Motorizados exige los condados a implementar esta medida.

Entre los documentos que las autoridades de Texas podrán solicitar a los migrantes están:

Pasaporte vigente

Green Card

Real ID

Licencia de conducir vigente

Documentos migratorios federales como: I-94 o visa vigente

Con los cambios impulsados desde noviembre del año pasado, los migrantes residentes en Texas ya no podrán presentar identificaciones temporales o con restricciones ante las autoridades vehiculares.

Esta medida aplica para quienes busquen emplacar su vehículo por primera vez en Texas.

Se informó que se prevé que estas nuevas medidas implementadas en esta entidad fronteriza puedan afectar a 1.9 millones de migrantes sin documentos dado a que los podría dejar sin la posibilidad de conducir su vehículo.

Texas es uno de los principales cruces fronterizos entre Estados Unidos y México, colinda al norte con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Esta nueva medida implementada en el Departamento de Vehículos Motorizados se da en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

Entre las que está el despliegue de agentes de ICE en estados con altos registros de residentes migrantes para la detención y deportación de personas.

Cabe recordar que el mes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó suspender el trámite de nuevas visas H-1B a todas las universidades de la entidad, por lo que si buscan que se presenten nuevas solicitudes deberán solicitar un permiso a la Comisión de la Fuerza Laboral estatal.

Abbott aseguró que la medida responde a que se ha reportado el mal uso de este programa impulsado federal.