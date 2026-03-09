Legisladores texanos, tanto demócratas como republicanos, exigieron este lunes la liberación de dos jóvenes mexicanos, músicos de mariachi, que permanecen retenidos en dos centros de detención para migrantes en Texas.

Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Caleb Gámez-Culler, de 14, a quienes su talento musical llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes el año pasado, fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor el mes pasado y, desde entonces, han sido privados de su libertad por las autoridades migratorias de Texas, según denuncian congresistas y recogen medios locales.

ICE detuvo a dos hermanos estudiantes del grupo musical Mariachi Oro de Texas. Los jóvenes, miembros de un reconocido grupo de mariachi escolar que incluso se presentó ante el Congreso, se encuentran en un centro de detención en Dilley. pic.twitter.com/LOlx1FMSWp — Chikistrakiz (@chikistrakiz) March 9, 2026

La familia, originaria de San Luis Potosí en México y en Estados Unidos desde 2023, fue trasladada al centro de detención de Dilley, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos.

El hijo mayor, Antonio, fue separado de sus padres y sus hermanos, ya que las autoridades lo enviaron el centro de detención de Raymondville, al sur de Texas, según informó el congresista Joaquín Castro.

Junto con su hermano Caleb, formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal.

Esta tarde, un grupo de legisladores, incluyendo a la congresista republicana Mónica de la Cruz, y los demócratas Joaquín Castro, y Katherine Clark, visitará en paralelo los dos centros de detención donde están los Cuéllar.

De la Cruz, quien forma parte del oficialismo y ha defendido la política de mano dura del presidente Donald Trump, aseguró que ha hablado con la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso de esta familia, y visitará el centro de Raymondville, donde está retenido Antonio.

"La aplicación de las leyes migratorias debe centrarse en los individuos que amenazan la seguridad, no en las personas decentes que contribuyen al sur de Texas", indicó de la Cruz en un comunicado.

Por su parte, Castro, quien ha liderado las críticas desde la oposición demócratas a la campaña de detención del Gobierno Trump, visitará el centro de Dilley.

"¿Cómo es posible que estos dos jóvenes fueran suficientemente buenos para presentarse en el Capitolio y visitar la Casa Blanca, y aun así el gobierno los tenga detenidos en una cárcel en Texas? ", dijo Castro en unas declaraciones en su cuenta X, publicadas el sábado en la noche.

La familia Cuéllar entró a EU a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de EE.UU. e iniciar su proceso para solicitar asilo.

Su detención tuvo lugar en febrero de este año durante una cita de presentación con el Servicio de Aduanas y Control Migratorio (ICE, en inglés), según señaló el diario The New York Times.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EU alcanzaron nivel récord: en enero EE.UU.mantuvo retenidos a más de 73,000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores y comida y agua en mal estado, según han denunciado abogados de inmigración a EFE.

La detención de menores migrantes en EU ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.