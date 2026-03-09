Luego de que más de 120 mil personas se manifestaran en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8M, en redes surgió la duda sobre los incidentes que ocurrieron al final de las más de 7 horas de marcha pacífica de mujeres.

¿ Por qué el Zócalo quedó a oscuras durante la marcha del 8M ?

De acuerdo con el reporte de la periodista Lourdes Murguía después de las 7:00 de la noche de este domingo las luces, que suelen iluminar la plancha princial, permanecieron apagadas por varios minutos pese a que colectivos de mujeres seguían presentes.

En las imágenes que subió a su cuenta en X, el Zócalo estuvo a obscuras mientras que un grupo de personas estaba prendiendo fuego frente a las vallas colocadas para proteger el Palacio Nacional y otras estaban en otros puntos de la plaza congregadas.

Asimismo, reportó que la decoración colocada con focos sobre la calle 20 de noviembre y en uno de los edificios de gobierno capitalino tampoco fue encendida pese a que en uno de ellos tenía la leyenda "Ciudad Feminista con las Mujeres".

Antes de que las autoridades encendieran las luces de los edificios del Zócalo, así de oscuro se veía en el edificio del Gobierno de la Ciudad de México. Aquí eran las 19:51 de este #8M pic.twitter.com/CifVsArPTC — Lourdes Murguía (@lomurguia) March 9, 2026

Sin embargo, fue hasta las 8:00 de la noche cuando llegó la luz, puesto que los inmuebles de las autoridades de la capital del país se iluminaron de color azul, la catedral encendió sus luces habituales, pero la fachada de Palacio Nacional permaneció a obscuras.

El letrero iluminado, debería decir: "Ciudad Feminista con las Mujeres", pero el gobierno decidió no encenderlo el #8M pic.twitter.com/B6fh0Z96bL — Lourdes Murguía (@lomurguia) March 9, 2026

¿Hay detenidos por la marcha del 8M en CDMX?

De acuerdo con reportes de El Universal tras el fin de las movilizaciones de miles de mujeres se registraron disturbios ocasionados por un grupo de 20 hombres en contra el edificio donde labora la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En las imágenes compartidas se muestran los vidrios rotos del inmueble.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno de la ciudad informó que " estas personas eran totalmente ajenas a la movilización ", por lo que como medida de respuesta elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a ocho implicados, de los cuales cinco fueron presentados ante el Ministerio Público y los restantes ante el juez cívico.

Sobre las movilizaciones se informó que iniciaron cerca de las 10:00 de la mañana y concluyeron a las 8:30 de la noche de ese 8 de marzo, teniendo un reporte de saldo blanco.