El vocalista de la Banda Los Recoditos, Rafael González, salió a defenderse este jueves tras los señalamientos de su pareja, Fernanda Redondo, por presuntamente agredirla físicamente y confirmó que pausará su participación en la agrupación mientras afronta el caso por la vía legal.

"Me estoy ocupando de atender ese tema en el cual se me está involucrando y que por antes se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes", dijo el cantante en un video en sus redes sociales, el cual ha dividido opiniones.

" Demostraré falsedad en los hechos de los cuales se me está acusando ", precisó sin ahondar más en el caso que tomó fuerza en redes sociales tras los videos en los que Fernanda relató cómo fue víctima del artista.

¿Qué dijo la banda Los Recoditos sobre las acusaciones de violencia contra su vocalista?

Tras darse a conocer los señalamientos en contra del cantante, la banda Los Recoditos emitió ayer un comunicado en el que revelaba que Rafael González pausó su colaboración como vocalista "con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta ".

Asimismo, sobre los hechos de violencia ejercidos contra su pareja en los que presuntamente estaría involucrado, Los Recoditos precisaron: "Nuestra postura es de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia , nuero compromiso permanente con el respeto, la integridad, los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda".

En redes sociales se abrió el debate de la postura tanto del artista como de la banda, mientras unos les dan su apoyo otros cuestionan la reacción de Rafael tanto en su video para defenderse y en el que publicó Fernanda.

"Porque los golpeadores siempre se hacen las víctimas", escribió Mmariaa.

"Ahora resulta que él es la víctima", escribió Da.nielle2139

"No te creemos", escribe otro usuario.

"Ahora dilo sin leer como si de verdad fuera cierto", escribió fervar_ba.

Foto: Captura de pantalla / Rafarecoditos/ IG

¿De qué se le señala a Rafael González, vocalista de la banda Los Recoditos?

En varios videos publicados en su cuenta de TikTok, Fernanda Redondo aseguró que por 12 años fue pareja de Rafael González, tiempo en el que tuvo una hija con él y compartieron vivienda en Mazatlán, Sinaloa.

Describió que fue víctima de agresiones físicas y psicológicas ejercidas por el cantante en reiteradas ocasiones por lo que actualmente recibe atención psiquiátrica.

Afirmó que, tras viralizarse el video, Rafael nuevamente la habría agredido, ahora frente a su familia

"Vengo a contarles mi verdad. El día de ayer estábamos mi familia y yo, hicimos una carne asada, se salió de control todo porque él es una persona alcohólica, me golpeó, me acuchilló ", dijo la mujer.

Asimismo, aseguró que ha recibido amenazas por parte del equipo cercano del vocalista.

"Vino gente de su empresa para defenderlo y parar para que yo no dijera nada, pues él, como lo repito, es una figura pública, es el vocalista de Los Recoditos, se llama Rafa González García y quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por é l ", relató.

Cabe mencionar que este caso tomó relevancia luego de que Fernanda subiera otro video en TikTok grabado dentro de un vehículo en el que ella y Rafael viajaban juntos.

Con la voz entrecortada, la mujer mostró su rostro con lo que parecen moretones en el mentón.

"Amiga, guárdame este video mira cómo me tiene", dice la mujer mientras graba al hombre que la acompañaba, que pese a los señalamientos la ignora.

Sin embargo, en la descripción del video Fernanda menciona: "El vocalista de los recoditos y he vivido 12 años de agresiones por favor si me ayudaran a difundir por qué el día que por su empresa no le hacen nada y yo estoy sola".

¿La pareja del vocalista de Los Recoditos presentó una denuncia?

De acuerdo con un video publicado este jueves por Fernanda en el que muestra una recopilación de noticias sobre su caso, en una de ellas comparte una entrevista en la que relata los hechos que ha enfrentado tras la denuncia.

Al final mencionó que este viernes sería el día en que acudiría ante las autoridades correspondientes a presentar una denuncia del vocalista de Los Recoditos.

"Mañana (viernes) a las 8:00 voy a levantar el acta de la demanda donde me agrede".