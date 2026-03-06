Tras la confirmación del fallecimiento de Karol Toledo, la Fiscalía General del Estado de Morelos publicó este viernes la ficha de búsqueda de Alondra María Contreras Galarza, estudiante de Nutrición de la Universidad Autónoma estatal (UAEM), siendo la tercera joven de esta institución que desaparece en menos de 15 días.

De acuerdo con la ficha del Protocolo Alba, la joven de 18 años de edad fue vista por última vez este jueves 5 de marzo en la ciudad de Cuautla.

Vestía uniforme blanco de enfermería, " blusa azul marino tipo polo con los logotipos de la UAEM de la Facultad de Nutrición ", es morena, tiene cabello largo negro y lacio.

En Facebook, una mujer que se identificó como la madre de la universitaria, Georgy Contreras, solicitó el apoyo para la búsqueda y localización de Alondra e informó que su hija desapareció ayer cuando viajaba de Cuautla a Cuernavaca.

Hasta el momento, la UAEM no ha emitido algún comunicado sobre esta tercera desaparición ocurrida a 13 días de la de Kimberly Joselin y a tres de la de Karol, ambas alumnas de esta institución.

Foto: Fiscalía de Morelos / X

¿Qué pasó con la desaparición de Karol Toledo, estudiante de la UAEM?

Este jueves, a través de un comunicado la fiscalía de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetengo.

Horas más tarde, confirmó que se trataba de Karol Toledo, joven reportada como desaparecida el 2 de marzo en Mazatepec, sin que revelara más detalles de la investigación de este caso.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.



Esta… pic.twitter.com/IBB4vxhYyx — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

¿Quién es la otra estudiante de la UAEM que desapareció en Cuernavaca?

Kimberly Ramos de 18 años desapareció el pasado 20 de febrero en Cuernavaca, Morelos.

Su búsqueda duró 10 días, periodo en el que familiares, amigos y universitarios salieron a las calles de dicho municipio a protestar para su pronta localización y a exigir mayor seguridad dentro del campus.

Medios locales reportaron que en las protestas que llegaron al edificio de Gobierno de Margarita Saravia, se registraron pintas, destrozos de vidrios y bloqueos a la vialidad.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, este miércoles 4 de marzo, el cuerpo de Kimberly Joselin fue entregado a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes.



La… pic.twitter.com/KJk5gUsHjG — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 4, 2026

¿Cuántas estudiantes de la UAEM han desaparecido?

Hasta el momento han desaparecido tres estudiantes, Kimberly de 18 años su cuerpo fue localizado el 2 de marzo en la zona norte de Cuernavaca donde las autoridades realizaban la búsqueda.

Ese mismo día, Karol Toledo desapareció en Mazatepec y su cuerpo fue encontrado en tres días después en Coatetengo. Ella esta estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec que pertenece a la UAEM.

La tercera joven, Alondra María, desapareció ayer jueves en Cuautla.

Sobre estos hechos, la UAEM sólo calificó de feminicidio el deceso de Kimberly, lamentó el fallecimiento de Karol y hasta el momento no se ha pronunciado por la desaparición de Alondra.