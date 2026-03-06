El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Fue establecido así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Inicialmente abogaba por el derecho de la mujer a votar y a trabajar en condiciones libres de violencia de género.

No hay un origen único del Día Internacional de la Mujer, pero el más citado hace referencia a los sucesos acaecidos el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando trabajadoras del de la fábrica Cotton Textil Factory se declararon en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. Las mujeres permanecieron encerradas en el interior de la fábrica y, tras un incendio, más de 140 trabajadoras fallecieron al no poder escapar de las llamas.

Otras versiones señalan que en marzo de 1857 hubo una marcha de costureras de la compañía Lower East Side de Nueva York, quienes reclamaban una jornada laboral de diez horas.

Lo cierto es que actualmente el 8 de marzo conmemora diferentes luchas de las mujeres: desde quienes protestan por los feminicidios hasta quienes todavía buscan acceso a la educación para niñas.

40 frases para conmenorar el Día Internacional de la Mujer

1. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Malala Yousafzai, activista.

2. Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado. Margaret Mead, antropóloga.

3. Cuando trataron de callarme, grité. Teresa Wilms Montt, escritora.

4. Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su propia virilidad. Simone de Beauvoir, filósofa.

5. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir, filósofa.

6. Una mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte. Pero la búsqueda para encontrar esa voz puede ser notablemente difícil- Melinda Gates, filántropa.

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la mujer. Foto: Canva

7. Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Ruth Bader Ginsburg, jueza.

8. Las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo. Hillary Clinton, política.

9. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, antimilitarista.

10. Hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Malala Yousafzai, activista.

11. Mientras más hablo de feminismo, más me doy cuenta de que hablar sobre los derechos de las mujeres es confundido con odiar a los hombres. Y eso debe parar- Emma Watson, actriz.

12. No hay un pensamiento femenino. El cerebro no es un órgano sexual. Charlotte Perkins, activista.

13. Puedo ser la primera mujer en esta oficina, pero no seré la última. Las niñas deben ver que éste es un país de posibilidades. Sueñen con ambiciones- Kamala Harris, política.

14. Si hay algo que he aprendido en la vida es el poder de usar tu voz. Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos.

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la mujer. Foto: Canva

15. Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir, filósofa.

16. No hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido a sí misma- Hannah Gadsby, comediante.

17. Las mujeres son las verdaderas arquitectas de la sociedad. Cher, cantante.

18. Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos silenciadas. Malala Yousafzai, activista.

19. Mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia. Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos.

20. Estoy agradecida de ser mujer. Debo haber hecho algo grande en otra vida. Maya Angelou, escritora y poeta.

21. El fracaso es otro trampolín hacia la grandeza. Oprah, presentadora de televisión.

22. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos.

23. Necesitamos mujeres que sean tan fuertes que puedan ser gentiles, tan educadas que puedan ser humildes, tan feroces que puedan ser compasivas, tan apasionadas que puedan ser racionales y tan disciplinadas que puedan ser libres. Kavita Ramdas, activista.

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer. Foto: Canva

24. Si quieres que te digan algo, pregúntaselo a un hombre; si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Margaret Tatcher, política.

25. El acto más valiente es pensar por uno mismo. En voz alta. Coco Chanel, diseñadora.

26. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres; sino sobre ellas mismas. Mary Shelley, escritora.

27. Mi madre me dijo que fuera una dama. Y para ella, eso significaba ser independiente. Ruth Bader Ginsburg, jueza.

28. Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres. Gloria Steinem, periodista.

29. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Emily Dickinson, poeta.

30. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora.

31. Todavía me hace falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo combinar el matrimonio y una carrera. Gloria Steinem, periodista.

32. Tu cuerpo y la forma en que lo compartes con el mundo debe ser una elección propia. Lena Dunham, actriz.

33. El éxito de cada mujer debe ser una inspiración para otra. Somos más fuertes cuando nos animamos unas a otras- Serena Williams, tenista.

34. Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá. Audre Lorde, escritora.

Día de la Mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer. iStock/ vectorikart

35. Hagan lo que hagan las mujeres, deben hacerlo el doble de bien que los hombres para ser consideradas la mitad de buenas. Por suerte, no es tan difícil- Charlotte Whitton, alcaldesa.

36. No te contengas porque creas que no es propio de una dama. No debemos avergonzarnos de nuestra ira. Deberíamos estar usándola. Usándola para hacer cambios en nuestras propias vidas, y usándola para hacer cambios en las vidas que nos rodean- Jessica Valenti, escritora.

37. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora.

38. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Anónimo.

39. Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo. Anónimo.

40. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Anónimo.