El próximo 8 de marzo de 2026, Estados Unidos realizará su ajuste anual al Horario de Verano, adelantando los relojes una hora a las 2:00 a.m., según la zona horaria de cada región del país.

Este cambio marca el inicio del horario estacional que se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, también a las 2:00 a.m. El objetivo del horario de verano es aprovechar mejor la luz natural en las tardes y reducir el consumo de energía, por lo que anochecerá una hora más tarde y el amanecer ocurrirá también una hora después.

Mientras los teléfonos inteligentes ajustan la hora automáticamente, quienes utilicen relojes analógicos deberán adelantarlo manualmente la noche previa.

Ahora bien, este cambio de horario suele generar dudas entre quienes cruzan diariamente entre México y Estados Unidos, especialmente porque el lado mexicano ya no aplica el horario de verano en la mayoría de los municipios fronterizos, mientras que Estados Unidos sí.

Esto significa que a partir del 8 de marzo, varios cruces fronterizos tendrán una hora de diferencia con ciudades mexicanas.

No obstante, los siguientes municipios mexicanos adelantan el reloj una hora, también el 8 de marzo de 2026.

Los municipios fronterizos son:

1) Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y Mexicali en Baja California.

2) Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua.

3) Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila. Así como Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León.

4) Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

Sin embargo, es importante aclarar que los horarios de operación de los puentes no cambian: los puertos de entrada operados por CBP funcionan siempre según la hora local de Estados Unidos, sin importar la situación del lado mexicano.

Lo fundamental es saber que muchos puentes no cierran porque operan 24/7, mientras que otros mantienen horarios fijos, los cuales se conservan igual después del cambio de horario, solo ajustados a la hora oficial estadounidense.

Para verificar horarios vigentes y cualquier aviso especial, la herramienta más confiable es el portal oficial CBP Border Wait Times, que muestra en tiempo real las “Hours of Operation” de cada cruce y sus diferentes tipos de carriles: General, Ready Lane, SENTRI.

A continuación, el horario de algunos de los principales cruces:

San Ysidro (CBP): Cruce vehicular 24/7; instalaciones peatonales como PedWest operan con horario restringido.

Calexico West: Operación 24 horas al día.

Andrade / Los Algodones: Abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Nogales Mariposa: Generalmente opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Paso del Norte (PDN) y Bridge of the Americas (BOTA): operan 24/7.

Eagle Pass: Bridge I: 7:00 a.m.–11:00 p.m. Bridge II: 24/7.

Laredo: Bridge I y II: 24/7.

Colombia Solidarity: 8:00 a.m.–12:00 a.m.

World Trade Bridge: 7:00 a.m.–12:00 a.m.

Hidalgo: 24/7.

Pharr: 6:00 a.m.–Medianoche.

Anzaldúas: 6:00 a.m.–10:00 p.m.

Brownsville / Matamoros: Gateway International Bridge: 24/7.

Entonces, ¿cambian los horarios con el cambio de hora?

No. Los puentes mantienen exactamente los mismos horarios, solo que con la hora local estadounidense ya ajustada al horario de verano.

Lo único que cambia es la diferencia horaria con México, que puede crear confusiones.