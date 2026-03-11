¡Buenas noticias! Si ya pasaste por tu entrevista y el oficial consular aprobó tu visa, estás muy cerca de poder viajar a Estados Unidos. Pero antes de comprar tu vuelo, es importante entender cuándo llega tu visa, cómo rastrearla y cuándo puedes usarla realmente. Te explicamos, paso a paso, lo esencial que debes saber.

¿Cuánto tarda en llegar la visa después de ser aprobada?

Aunque muchos solicitantes esperan que la visa llegue rápido, la realidad es que los tiempos pueden variar.

Generalmente, la visa tarda entre 2 y 4 semanas en llegar después de la aprobación. Sin embargo, debido a la alta demanda del trámite y la saturación en embajadas y consulados, puede tardar hasta dos meses en entregarse.

No necesitas estar revisando todos los días:

El Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado te enviará un correo electrónico cuando tu visa esté lista para recoger en el CAS o cuando ya haya sido enviada por mensajería. Ese mismo correo incluirá tu número de rastreo.

¿Cómo rastrear el envío de tu visa?

Una vez asignado el número de guía, puedes verificar el estatus del documento de dos maneras:

1. En el portal donde agendaste tu cita

https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/

El sitio te mostrará un icono de camioncito cuando la visa haya sido enviada.

Además, indicará:

En ruta: DHL ya recogió tu pasaporte en la embajada o consulado.

Entrega: El paquete va camino a la sucursal de DHL que elegiste.

Listo para recogerse: Ya está disponible en la oficina de mensajería.

2. En el sitio de DHL

Usa el número de rastreo que recibiste por correo para ver el avance del envío.

Cuando vayas por tu visa, deberás presentar:

Una identificación oficial.

El número de guía.

Si no recoges el documento durante los primeros 30 días, será devuelto al Centro de Atención a Solicitantes.

¿En cuánto tiempo puedes viajar a Estados Unidos?

Aquí viene la parte sencilla: En cuanto tienes tu visa en las manos, puedes viajar de inmediato. Si lo deseas, podrías usar tu visa el mismo día que la recibes.

La vigencia de tu visa

La visa americana de turista (B1/B2) suele tener una vigencia de hasta 10 años. En la parte inferior encontrarás dos fechas:

Date of issue: el día en que se expidió.

Expires on: la fecha en que dejará de ser válida.

Mientras tu visa esté vigente, puedes usarla para viajar a Estados Unidos durante toda la década. Una vez vencida, deberás renovarla.

La vigencia NO determina cuánto tiempo puedes quedarte

Este es un error común. Que tu visa sea válida por 10 años no significa que puedas permanecer un año, dos años o más dentro de Estados Unidos.

Cada vez que entras al país, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide la duración exacta de tu estancia.

Lo más frecuente es que otorguen hasta 180 días (6 meses).

Ese tiempo aparecerá: En el sello de entrada de tu pasaporte o en tu Forma I-94, si aplica.

No importa cuántas veces entres: siempre tendrás que pasar por Migración y tu periodo de estadía será determinado nuevamente.

Lo que debes llevar en tu primer viaje

Aunque tu visa esté aprobada, en Migración siempre revisarán que tu viaje sea temporal. Por eso, conviene llevar:

Pasaporte mexicano vigente.

Tu visa B1/B2.

Comprobantes de hospedaje.

Itinerario de viaje.

Boleto de regreso (muy recomendable).

Estos documentos ayudan a mostrar que regresarás a México.