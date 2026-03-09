Viajar a Estados Unidos es una de las experiencias más deseadas por miles de mexicanos cada año, pero también una de las más malentendidas. Uno de los errores más comunes tiene que ver con el tiempo real que un turista puede permanecer legalmente en el país, pues muchos creen que la vigencia de su visa equivale automáticamente al periodo permitido de estancia. No es así.

Te explicamos, de forma clara y confiable, cuántos días puedes quedarte, quién decide ese periodo, qué documentos necesitas y cómo evitar dificultades migratorias.

La visa B1/B2: mucho más que “visa de turista”

Para ingresar a Estados Unidos con fines recreativos o de descanso, los mexicanos deben solicitar la visa B1/B2, conocida popularmente como “visa de turista”.

B1: viajes de negocios.

B2: turismo, visitas familiares, tratamientos médicos o vacaciones.

Aunque esta visa puede tener una vigencia de hasta 10 años, eso no significa que puedas permanecer ese tiempo dentro del país. La visa solo autoriza el intento de ingreso, pero no determina la duración de tu estancia.

Entonces, ¿quién decide cuánto tiempo puedes quedarte?

La decisión final está en manos de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Cuando llegas a un aeropuerto estadounidense o cruzas la frontera por tierra, debes pasar por una entrevista obligatoria. Allí, el oficial evaluará si cumples con los requisitos para entrar y cuántos días te permitirá permanecer.

Durante la entrevista te pueden preguntar:

Dirección del hospedaje.

Motivo del viaje.

Duración estimada de tu estancia.

Si tienes familiares en Estados Unidos.

Cuánto dinero llevas.

Tus planes y reservas.

El objetivo es confirmar que tu viaje es temporal y que no tienes intención de vivir o trabajar en Estados Unidos con una visa de turista.

¿Cuánto tiempo permiten generalmente?

En la mayoría de los casos, los oficiales autorizan una estadía de hasta 180 días (6 meses).

Este periodo aparece estampado en tu pasaporte mediante un sello de entrada. Lo importante es que:

Incluso si dijiste que viajarías solo 10 días, pueden darte 6 meses.

También pueden otorgar menos tiempo: 30, 60 o 90 días.

No puedes rebasar la fecha límite que aparece en tu pasaporte o en tu Forma I‑94.

Si te concedieron 6 meses, puedes quedarte el periodo completo sin problema, siempre que respetes la ley migratoria.

La forma I‑94: indispensable para quienes cruzan por tierra

Si viajas por tierra y te moverás más de 40 kilómetros dentro de Estados Unidos, o permanecerás más de 30 días, entonces necesitas tramitar la Forma I‑94, que marca la fecha de ingreso y la fecha límite de salida.

Este documento es esencial, pues el gobierno lo usa para registrar tu entrada y salida del país.

¿Un turista puede quedarse más de 6 meses?

Sí, pero no automáticamente. Si deseas extender tu estancia, debes solicitar una prórroga mediante el Formulario I‑539, conocido como Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante.

Solo con este trámite aprobado podrás permanecer legalmente más tiempo.

Si no pides la extensión y te quedas más tiempo del permitido:

Estarás violando leyes de inmigración.

Podrían negarte la entrada en tu próximo viaje.

Incluso podrían cancelar tu visa.

Cómo evitar problemas al entrar a Estados Unidos

Para fortalecer tu caso ante CBP, es recomendable llevar:

Reserva del vuelo de regreso.

Reservación de hotel.

Pruebas de atracciones turísticas o itinerarios.

Evidencia de solvencia económica.

Comprobantes de empleo, estudio o vínculos en México.

Si el oficial sospecha que planeas quedarte a vivir o trabajar ilegalmente, puede negarte la entrada, aunque tengas visa vigente.