Si planeas viajar a Estados Unidos por tierra en 2026, es fundamental conocer los detalles sobre el permiso I-94, un documento indispensable para la mayoría de los visitantes que desean internarse más allá de 25 millas de la frontera o permanecer más de 30 días en el país. Este permiso garantiza que tu estancia sea legal y registrada ante las autoridades estadounidenses.

¿Qué es el permiso I-94 y por qué lo necesitas?

El Formulario I-94 es un registro oficial que documenta tu entrada y salida de Estados Unidos. Además, indica el tiempo máximo que puedes permanecer en el país de manera legal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exige este permiso para todos los ciudadanos mexicanos que ingresan por tierra, salvo algunas excepciones como ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes que regresan, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses.

Para quienes viajan en avión, el proceso es automático: la aerolínea se encarga de registrar la información. Sin embargo, si tu ingreso será por tierra, deberás tramitar el I-94 por tu cuenta.

¿Cuánto cuesta el permiso I-94 en 2026?

El costo del trámite es 30 dólares estadounidenses. Esta tarifa se mantiene accesible y puede pagarse en línea o directamente en el puerto de entrada. El pago es obligatorio y no reembolsable, incluso si tu solicitud es rechazada o no completas el proceso.

¿Cuándo y cómo solicitar el I-94?

Para agilizar tu ingreso, puedes solicitar el permiso hasta 7 días antes de tu viaje a través del sitio oficial https://i94.cbp.dhs.gov o mediante la aplicación CBP One. Este trámite anticipado te permitirá ahorrar tiempo en la frontera.

El procedimiento en línea es sencillo:

Ingresa al portal y selecciona “Apply for new I-94”.

Indica que tu ingreso será por un puerto terrestre.

Completa los campos con tu información personal: nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte y número de visa.

Proporciona la dirección donde te hospedarás en Estados Unidos.

Realiza el pago de 30 dólares con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Una vez completado, recibirás un recibo que deberás presentar al llegar a la frontera junto con tu pasaporte y visa.

¿Qué pasa si no lo tramitas antes?

Si no realizas el trámite en línea, deberás hacerlo directamente en el puerto de entrada. Esto implica proporcionar tus datos, pasar por una entrevista con un oficial de CBP y pagar la misma tarifa de 30 dólares. Ten en cuenta que este proceso puede ser más lento.

¿Qué sigue después de obtener el I-94?

Tras completar la solicitud, debes presentarte en el puerto de entrada dentro de los siete días siguientes. Allí, el oficial de CBP tomará tus datos biométricos y determinará el tiempo máximo de tu estancia, que quedará registrado en el permiso. Es crucial salir del país en o antes de la fecha indicada para evitar problemas de presencia ilegal.