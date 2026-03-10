¿Estás a punto de presentarte a tu entrevista para la visa americana? Para muchos solicitantes, ese breve momento frente al oficial consular es el paso más estresante del trámite. Aunque se recomienda llevar documentos que respalden tu empleo, ingresos y vínculos con México, la realidad es que el oficial solo revisa dos documentos esenciales: tu pasaporte y tu formulario DS-160.

Y es justamente este último el que puede marcar la diferencia entre una visa aprobada… o una negativa en segundos.

El DS-160: el documento más importante del trámite

El DS-160 es el primer paso para solicitar la visa americana, pero también es el más decisivo. Todo lo que escribas ahí será lo que el oficial use para formarse una idea clara de tu vida, tus planes y tus intenciones al viajar a Estados Unidos.

La entrevista dura apenas unos minutos, por lo que llenarlo correctamente es clave: esa solicitud debe contener todo lo que el oficial necesita saber de ti, sin vacíos ni contradicciones.

Cuando un solicitante omite datos o llena el formulario de forma superficial, puede generar dudas y provocar preguntas adicionales que aumentan la tensión del momento y pueden hacerte caer en contradicciones.

Los errores que hacen que los oficiales sospechen

El DS-160 tiene campos específicos que muchos rellenan “al ahí se va”, cometendo errores graves que pueden levantar alertas para el oficial consular.

1. Información incompleta sobre tu viaje

En el apartado de viajes, debes indicar:

Ciudad que visitarás.

Dirección del hospedaje.

Código postal.

Datos de contacto.

Muchos ponen solo la ciudad y dejan todo lo demás en blanco. Eso puede interpretarse como falta de planeación o, peor aún, como que no deseas ser contactado. Aunque no necesitas reservar el hotel, sí debes poner todos sus datos para demostrar claridad en tu itinerario.

2. Información laboral incompleta

Debes incluir:

Puesto.

Antigüedad.

Número telefónico.

Actividades que realizas.

Si omites cualquiera de estos datos, el oficial puede comenzar a cuestionarte más a fondo. Esto eleva el nerviosismo y aumenta el riesgo de respuestas contradictorias.

El día de la entrevista: todo debe coincidir

Cuando llegue el día de tu cita, el oficial consular solo te pedirá:

Tu pasaporte.

Tu DS-160.

Las preguntas que te hará estarán basadas en lo que escribiste en ese formulario, por lo que:

Tus respuestas deben coincidir con lo que declaraste.

Si no recuerdas lo que escribiste, puedes contradecirte sin querer.

Si mintieron en tu formulario y tú no lo sabes, la inconsistencia será obvia.

Por eso se recomienda “estudiar” tu DS-160 antes de ir a la entrevista, repasarlo con calma y asegurarte de que recuerdas la información tal como la registraste.

Si ha pasado tiempo desde que llenaste el formulario y algo cambió —nuevo empleo, aumento salarial, cambios en acompañantes del viaje— puedes decirlo sin problema, siempre que expliques la situación con honestidad.

Lo que dice el propio Consulado de Estados Unidos

En un Facebook Live del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, la vicecónsul Fernanda fue contundente:

“Nosotros sabemos que en muchos casos se llena el formulario y a veces cambian las cosas al llegar a la entrevista… Nada más sé honesto”.

También advirtió sobre un error muy común: “Muchas veces la gente paga a asesores para que les llene el formulario y… los mismos solicitantes ni saben lo que les pusieron… Eso pasa todo el tiempo”.

Y añadió algo aún más importante: “En muchos casos los asesores les dicen: ‘no les vayas a decir que tienes familiares en Estados Unidos…’ Eso no es una buena sugerencia. Cuando vengan a la entrevista sean honestos. Sean transparentes”.

El éxito de tu entrevista depende, en gran parte, de lo que escribiste en el formulario y de tu capacidad para respaldarlo verbalmente.

Si lo llenaste bien, con información precisa y completa, tendrás una entrevista fluida y sin sorpresas. Si tu DS-160 está incompleto, incorrecto o lleno por alguien más sin que tú lo revisaras, podrías enfrentarte a contradicciones… y a una posible negativa inmediata.

Tu mejor estrategia no es llevar carpetas llenas de papeles, sino conocer a la perfección el documento más importante del trámite: el DS-160.