La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de labores de tres días consecutivos y plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional para exigir la abrogación de la reforma educativa y la ley del ISSSTE de 2007.

A través de un comunicado publicado este martes, los maestros informaron que la decisión responde a los acuerdos obtenidos en la asamblea nacional en la que participaron representantes de más de 15 entidades federativas.

¿Cuándo es el paro nacional de tres días de la CNTE?

El paro nacional de 72 horas que tiene programado la CNTE serán los días 18, 19 y 20 de marzo, después del puente escolar de los estudiantes de educación básica.

Miércoles 18 marzo : Harán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo , luego harán un mitin frente a Palacio Nacional e instalarán su plantón en la plancha

: Harán una , luego harán un frente a Palacio Nacional e instalarán su en la plancha Jueves 19 y viernes 20: actividades por definirse

"Se acuerda que todas las representaciones de la CNTE estén presentes en las actividades centrales en la CDMX, en el marco del paro de 72 horas ", se precisa en su comunicado.

¿Qué vialidades se verán afectadas por el paro de la CNTE?

La Ciudad de México será la entidad más afectada dado a que en sus principales calles se concentrarán sus principales acciones para presentar sus exigencias al gobierno federal.

De acuerdo con lo informado por la Coordinadora Nacional la ruta de la marcha podría afectar:

Inmediaciones del Ángel de la Independencia

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez (a un costado de la Alameda Central)

Eje Central

Calle Francisco I. Madero

Hasta el momento, la CNTE no ha informado cuales son las entidades que participaran en el paro anunciado y si también habrá marchas o protestas en otros puntos del país.