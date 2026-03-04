Es un hecho: la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrará en vigor muy pronto y cambiará la forma en la que trabajan millones de mexicanos. Uno de los temas que está llamando la atención es que dicha reforma también impuso ciertas reglas con respecto a las horas extra y a cómo los empleadores deben pagarlas; de acuerdo con las autoridades, se dará hasta 200% más y se aplicará en ciertos casos; te contamos.

La reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el Congreso de la Unión; fue la presidenta de la Cámara baja del Congreso, Kenia López, quien informó la noticia durante la sesión del pleno del 3 de marzo: “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución (...) y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones (...) del artículo 123 de la Constitución, en materia de reducción de la jornada laboral. Se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales”, señaló.

Con lo aprobado, se determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que su aplicación será gradual hacia 2030, en un modelo donde, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

¿Cómo se pagan las horas extras según la reforma de la jornada laboral de 40 horas?

De acuerdo con la reforma recién publicada en el DOF, cuando se deban trabajar horas extras, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias a partir de 2027.

Pero en caso de prolongar ese tiempo extraordinario, los empleadores deberán pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Es importante que sepas que el trabajo extra no deberá exceder las 12 horas en una semana y podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

¿Cuándo entra en vigor la ley de 40 horas de jornada laboral?

Una vez publicada, la reforma entrará en vigor al día siguiente y el Congreso tendrá 90 días para emitir las leyes secundarias.

La aplicación de la jornada laboral de 40 horas será gradual hacia 2030, en un modelo donde, por cada seis días de trabajo, los mexicanos podrán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

-En 2027 la jornada se reducirá a 46 horas semanales

-En 2028 la jornada laboral será de 44 horas semanales

-En 2029 la jornada laboral será de 42 horas semanales

-En 2030 se alcanzará el objetivo de 40 horas.