A dos semanas de haber iniciado la Cuaresma 2026 y como pasa cada año, en esta época aumenta la demanda de pescados y mariscos, con lo que se suele buscar los lugares que den el mejor precio junto con la mejor calidad.

Aunque los precios suelen variar entre atún, tilapia, huachinango, pulpo o camarones, para los que sólo compran sus alimentos en las tiendas de autoservicio aquí te damos los cinco mercados que debes de visitar para encontrar precio y frescura en esta Semana Santa.

¿Dónde comprar pescado fresco y barato en CDMX?

Cómo adulto independiente es momento de tomar tus bolsas de tela y aventurarte a los mercados que te vamos a sugerir para que puedas ahorrar en esta temporada en la que se suele comer más pescado comparado a otra época del año.

Por la alta demanda lo más recomendable es llegar temprano para evitar aglomeraciones.

Mercado La Nueva Viga : está en la Central de Abastos de Iztapalapa . Se identifica por ser el segundo mercado de mariscos más grande del mundo

: está en la Central de Abastos de . Se identifica por ser el Mercado La Viga : ubicado en la calzada La Viga, alcaldía Cuauhtémoc

: ubicado en la calzada La Viga, alcaldía Mercado de San Juan Pugibet : localizado en cerrada de Ernesto Pugibet, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

: localizado en cerrada de Ernesto Pugibet, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc Mercado San Pedro de Los Pinos : este lo encuentras en la colonia con el mismo nombre en la alcaldía Benito Juárez

: este lo encuentras en la colonia con el mismo nombre en la alcaldía Mercado Medellín: lo encuentras cerca del Hospital General México

En todos podrás encontrar puestos y restaurantes para darle un gusto a tu paladar esta Cuaresma.

¿Cómo saber si el pescado está fresco?

Si bien no puedes trasladarte a algunos de estos lugares y prefieres consumir en mercados o tiendas cercanas a tu domicilio, te damos algunas recomendaciones que tanto expertos en cocina como la Secretaría de Salud federal ha dado en años anteriores.

Revisa que el pescado y los mariscos tengan la piel brillante , con ojos transparentes

y los mariscos tengan la , con Que tengan buen olor

Conserven las escamas adheridas al cuerpo

al cuerpo Los ostiones, mejillones y ostras deberán tener la concha cerrada

Revisar que los alimentos marinos estén expuestos en camas gruesas de hielo o refrigerados a -4 grados

o No comprar los pescados o mariscos crudos expuestos a temperatura ambiente

Al comprar congelados, no los descongeles a temperatura ambiente. Hazlo un día antes de su consumo pasándolos del congelador al refrigerador

¿Por qué no se come carne en Cuaresma y en Semana Santa?

Cabe recordar que los viernes de Cuaresma no se come carne de acuerdo con lo señalado en la tradición católica.

Para los creyentes de esta Iglesia, la Cuaresma es un periodo de 40 días para reflexionar

Inició el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y concluirá en la Semana Mayor o Semana Santa, el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.