Un video viral ha sacudido a los automovilistas que circulan en calles de la Ciudad de México al mostrar cómo un percance vehicular terminó en disparos a plena luz del día en la zona de Santa Fe.

De acuerdo con las imágenes fechadas este martes 3 de marzo, un conductor grabó el momento en que un auto gris tipo Kia Stringer se incorporó a la lateral, dándole un "cerrón".

En seguida ambos frenaron en seco y segundos después el conductor del segundo coche involucrado abrió la puerta, se bajó y sacó un arma con la que le apuntó a la otra persona para luego, aparentemente, dispararle.

Luego el agresor regresó a su vehículo para darse a la fuga a toda velocidad.

Aunque en las imágenes no se muestra que el parabrisas se haya estrellado con el balazo, en redes sociales la indignación explotó tras el incidente intimidatorio del que fue víctima el conductor.

En algunas cuentas en X revelan que el balazo presuntamente impactó en la facia del vehículo.

Al difundirse el video en diversas plataformas, usuarios viralizaron la imagen de la placa del Kia, dando detalles del modelo con la finalidad de ubicar al agresor.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han informado en sus redes sociales si tienen información sobre el caso.

Se viralizó un video muy preocupante.







— Fernanda Familiar (@qtf) March 4, 2026

¿Cómo presentar una denuncia en la Ciudad de México?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hay dos formas para presentar una denuncia ante las autoridades en línea o presencial

En Línea puedes denunciar:

Delitos electorales

Contra la intimidad sexual

Violencia familiar

Delitos patrimoniales como: abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, fraude, fraude procesal, robo a bordo de vehículo, robo a lugar cerrado, robo contra un transeúnte, robo de autopartes, robo de equipaje, robo de celular, robo simple y de vehículo sin violencia, discriminación, sustracción de menores entre otros

Denuncia presencial, en este caso debes de acudir al Ministerio Público si: