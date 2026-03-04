TE RECOMENDAMOS
Convocatoria UNAM 2026 se amplía: estas son las 27 licenciaturas de ENES y cómo registrarte al examen
¿Cristiano Ronaldo huyó en su avión de 60 millones tras ataque cerca de su casa en Arabia Saudita? Esto se sabe
Irán, visas y seguridad en México: ponen en jaque la organización del Mundial 2026 a 100 días de su inauguración
América vs Juárez saltarán a la cancha la noche de este miércoles 4 de marzo para disputarse los siguientes tres puntos que están en juego en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Sin embargo, este no es el único partido que tiene a los aficionados con los ojos puestos en la tabla de posiciones, en las siguientes horas se disputarán otros tres partidos más.
¿Dónde ver en vivo América vs Juárez?
Ahora que estamos a la mitad del Torneo Clausura, las Águilas del América, que están el lugar 8, quieren seguir escalando en la tabla de la Liga MX ante los Bravos de Juárez que están en el puesto 15, por lo que la pelea por los puntos se verá esta noche en la cancha.
- Dónde ver: por VIX
- No hay programada transmisión por televisión abierta
- Hora: 9:00 de la noche
- Sede: Estadio Azulcrema, Ciudad de México
¿Cristiano Ronaldo huyó en su avión de 60 millones tras ataque cerca de su casa en Arabia Saudita? Esto se sabe
¿Qué partidos de la Liga MX se juega este miércoles 4 de marzo de 2026?
Los partidos del Clausura 2026 que se jugarán la tarde-noche de este miércoles 4 de marzo son:
- Puebla vs Tigres: 7:00 pm por Fox ONE
- Monterrey vs Querétaro: 7:00 pm por VIX
- Atlas vs Tijuana: 9:00 pm por VIX
Con estos partidos los lugares en la Liga MX volverán a moverse luego de los resultados de los encontronazos de ayer, donde Pachuca ganó ante el Necaxa, 2-1; Cruz Azul venció al Santos, 2-1; el San Luis derrotó 4-1 al Mazatlán, y los Diablos del Toluca vencieron en CU a los Pumas, 3-2.
Así va la tabla de posiciones de la Liga MX
Hasta el corte de la jornada 8 este es el Top 10 de los equipos que están a lidereando la tabla de posiciones de la Liga MX:
- Cruz Azul, con 19 puntos
- Toluca, 18 puntos
- Guadalajara, 18 puntos
- Pumas, 16 puntos
- Pachuca, 14 puntos
- Tigres, 13 puntos
- Atlas, 13 puntos
- América, 11 puntos
- San Luis, 10 puntos
- Monterrey, 10 puntos
[Publicidad]