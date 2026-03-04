América vs Juárez saltarán a la cancha la noche de este miércoles 4 de marzo para disputarse los siguientes tres puntos que están en juego en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Sin embargo, este no es el único partido que tiene a los aficionados con los ojos puestos en la tabla de posiciones, en las siguientes horas se disputarán otros tres partidos más.

¿Dónde ver en vivo América vs Juárez?

Ahora que estamos a la mitad del Torneo Clausura, las Águilas del América, que están el lugar 8, quieren seguir escalando en la tabla de la Liga MX ante los Bravos de Juárez que están en el puesto 15, por lo que la pelea por los puntos se verá esta noche en la cancha.

Dónde ver: por VIX

No hay programada transmisión por televisión abierta

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Estadio Azulcrema, Ciudad de México

¿Qué partidos de la Liga MX se juega este miércoles 4 de marzo de 2026?

Los partidos del Clausura 2026 que se jugarán la tarde-noche de este miércoles 4 de marzo son:

Puebla vs Tigres: 7:00 pm por Fox ONE

Monterrey vs Querétaro: 7:00 pm por VIX

Atlas vs Tijuana: 9:00 pm por VIX

Con estos partidos los lugares en la Liga MX volverán a moverse luego de los resultados de los encontronazos de ayer, donde Pachuca ganó ante el Necaxa, 2-1; Cruz Azul venció al Santos, 2-1; el San Luis derrotó 4-1 al Mazatlán, y los Diablos del Toluca vencieron en CU a los Pumas, 3-2.

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX

Hasta el corte de la jornada 8 este es el Top 10 de los equipos que están a lidereando la tabla de posiciones de la Liga MX: