Desde que inició su romance con el piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux se convirtió en el centro de atención de todos aquellos fanáticos del automovilismo, perfilándose a ser una de las Wag’s (esposas y novias de atletas destacables) con más popularidad en el mundo del deporte.

Este fin de semana fue tema de conversación en línea por haberse casado con Leclerc casi cuatro meses después de haber anunciado su compromiso y a poco más de dos años de haber iniciado su romance.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc?

Antes de ser la pareja del piloto de Ferrari, y ser el centro de atención en cada Grand Prix F1, Alexandra ya era conocida en redes sociales por su contenido sobre moda y estilo, además de arte y viajes de lujo.

Tras su relación con Leclerc, su popularidad aumentó, en especial en México, de donde se sabe tiene orígenes. A continuación te dejamos con cinco datos curiosos de Alexandra Saint Mleux y toda la relación que tiene con el país.

Es una famosa influencer de moda

Alexandra Saint Mleux es influencer y creadora de contenido enfocada en moda, arte y estilo de vida. En plataformas como TikTok e Instagram comparte videos relacionados con tendencias europeas, viajes y cultura, lo que le ha permitido construir una comunidad sólida que crece a la par de su exposición mediática.

Tan sólo en Instagram cuenta con un séquito de 3.6 millones de seguidores , mientras que e TikTok suma más de 2.1 millones. En ambas plataformas es común que comparta su día a día, así como viajes por el mundo, trabajos en el mundo de la moda y recientemente publicaciones sobre su boda con Charles.

Es mitad mexicana y mitad argentina

Como se mencionó, la reina del Paddock tiene un estrecho vínculo con México, país que la recibe con cariño cada vez que viene a apoyar al piloto monegasco en las competiciones anuales de la F1.

Se sabe que su madre es originaria de Cancún, Quintana Roo. En varias entrevistas, Charles ha hablado de su familia política, destacando que el origen materno de la modelo lo ha llevado a descubrir la cultura mexicana y sus celebraciones.

“Obviamente, mi novia es mitad mexicana. Su madre es de Cancún, y he pasado bastantes de mis vacaciones, especialmente durante Navidad aquí en México”, dijo el piloto en una entrevista con Paris Match.

Por su parte, su padre es originario de Argentina, mientras que Alexandra nació en Beaulie-sur-Mer, en Francia.

Se dedica a la moda, pero lo suyo es el arte y los idiomas

Saint Mleux estudió historia del arte en el École du Louvre, en París y ha dedicado parte de su vida a aprender varios idiomas, entre ellos español e inglés, además del francés.

En sus redes sociales, Alexandra compagina publicaciones de moda con contenido que evidencia su interés por los museos y el arte, principalmente en Francia e Italia.

Su romance con Leclerc inició en Semana de la Moda de París

Alexandra inició su romance con Charles en 2023, durante la Semana de la Moda. Se sabe que para este momento, el piloto acababa de romper con su exnovia Charlotte Siné. La pareja de celebridades inició su romance en París aunque ambos vivían en Mónaco sin conocerse, hicieron oficial su romance durante el torneo de Wimbledon en Londres poco después.

Comparan a Alexandra Saint Mleux con Charlotte Siné ex de Charles

Cada vez que su nombre se vuelve tendencia en redes sociales, los seguidores de Leclerc no dudan en comparar a su esposa con su exnovia, la modelo y creadora de contenido Charlotte Siné.

Y no precisamente porque se dediquen a lo mismo o tengan el mismo estilo, sino porque afirman que son “idénticas” físicamente. Los usuarios de internet apuntan que el piloto tiene un "tipo de mujer" y que ambas comparten los rasgos que normalmente le atraen a la estrella de la F1.

Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre estas comparaciones.